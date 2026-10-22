Sandra Mutu a dezvăluit cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine

Sandra Mutu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Alexandra Dinu și Consuelo, fostele soții ale lui Adrian Mutu. Actuala parteneră de viață a fostului fotbalist a explicat de ce a ajuns să aibă o legătură mai apropiată cu una dintre ele și ce a împiedicat o apropiere similară de cealaltă.
Deși relațiile dintre ele au evoluat diferit, Sandra spune că maturitatea și preocuparea pentru binele copiilor au contat în apropierea de Consuelo. Cele două au fost văzute împreună la evenimente importante din familie, semn că pot împărtăși momente speciale fără tensiuni.
În ceea ce o privește pe Alexandra Dinu, actuala soție a lui Adrian Mutu a explicat că relația este una bună, însă nu s-a dezvoltat la același nivel de apropiere. Motivul invocat de Sandra este simplu: nu au avut suficiente ocazii să petreacă timp împreună.
Sandra Mutu s-a apropiat mai mult de Consuelo, a doua soție a lui Adrian Mutu
Sandra Mutu și Consuelo au reușit să construiască, în timp, o relație bazată pe respect și pe înțelegerea faptului că familia și copiii trebuie să rămână pe primul loc. Prezența lor împreună la evenimente importante, inclusiv la aniversări, a atras atenția, iar Sandra a explicat cum a evoluat această legătură.
Întrebată cum s-a consolidat relația dintre ele de-a lungul anilor, actuala soție a lui Adrian Mutu a subliniat că maturitatea a fost un factor important.
„Cred că maturitatea și faptul că toți am înțeles că cei mai importanți sunt copiii au avut un rol esențial. Nu cred că trebuie să existe competiție sau resentimente atunci când vorbim despre copii. Relația noastră s-a construit în timp și, pentru mine, faptul că putem fi împreună la momente importante pentru copii este un lucru foarte frumos.”, a declarat Sandra pentru Viva.
În opinia sa, copiii nu ar trebui să fie prinși la mijlocul unor eventuale rivalități între adulți, iar evenimentele importante din viața lor reprezintă ocazii de apropiere.