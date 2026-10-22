Sandra Mutu a dezvăluit cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 oct. 2026, 09:17

Sandra Mutu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Alexandra Dinu și Consuelo, fostele soții ale lui Adrian Mutu. Actuala parteneră de viață a fostului fotbalist a explicat de ce a ajuns să aibă o legătură mai apropiată cu una dintre ele și ce a împiedicat o apropiere similară de cealaltă.

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