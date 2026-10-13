Selma Blair, arestată la New York după ce a atacat o stewardesă la bordul unui avion

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 oct. 2026, 08:17

Actrița americană Selma Blair, devenită celebră după rolul din „Cruel Intentions”, a fost reținută de poliție duminică seară la New York, după un incident la bordul unui avion în timpul căruia doi membri ai echipajului au fost răniți, relatează Reuters.

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