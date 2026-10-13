Toma Cuzin, reținut după a provocat un accident în timp ce conducea cu permisul suspendat / A ieșit pozitiv la drugtest

Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui „Firicel” din serialul Las Fierbinți, a fost reținut după ce acesta a produs un accident rutier în timp ce conducea cu permisul suspendat.
Accidentul s-a produs în comuna Peretu, județul Teleorman.
Acesta ar fi condus fără permis, după ce i-ar fi fost suspendat în luna mai a anului trecut.
Actorul nu ar fi consumat alcool, însă rezultatul testării pentru alte substanțe ar fi fost pozitiv.
Comunicatul oficial al Poliției
Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat.
La data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman.
În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta.
În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.
La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii.
În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta.
Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.