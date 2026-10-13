Unul dintre actorii din „Breaking Bad” a murit la 34 de ani

Actorul RJ Mitte, care a jucat rolul fiului profesorului de chimie Walter White în serialul „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani, a anunțat luni unul dintre reprezentanții săi.
„Cu profundă tristețe vă anunțăm decesul tragic al lui RJ Mitte”, a transmis agentul său, Sean Reilly, într-un comunicat care nu precizează cauza morții. Potrivit TMZ, actorul s-ar fi sinucis.
În „Breaking Bad”, actorul îl întruchipa pe Flynn, adolescentul familiei suferind de paralizie cerebrală.
RJ Mitte suferea el însuși de paralizie cerebrală, o patologie care provoacă o tulburare motorie permanentă din cauza unei leziuni cerebrale timpurii - survenite înainte de naștere sau în timpul copilăriei.
„Inspirându-se din propria sa experiență cu paralizia cerebrală, RJ Mitte a adus autenticitate rolului său și a creat o platformă dedicată conștientizării dizabilității și incluziunii”, amintește comunicatul.
Actorul a profitat astfel de cariera sa la Hollywood pentru a apăra persoanele cu dizabilități.
El era ambasador al asociațiilor United Cerebral Palsy și Shriners Children's și își prezida propria fundație caritabilă, Mitte Foundation, care susținea diverse inițiative filantropice și încerca să combată stereotipurile despre persoanele cu dizabilități.
Pe lângă rolul din „Breaking Bad”, RJ Mitte a mai apărut în serialele „The Guardians of Justice” și „Switched”, precum și în filmele „The Recall” și „The Oak Room”.