Ce să mănânci pentru o piele cu aspect mai tânăr
Alimente
Legumele și fructele, grăsimile și alimentele fermentate pot reduce ridurile, stimula producția de colagen și îmbunătăți textura pielii.
Pielea este cel mai mare organ al corpului și trebuie să ne servească pe tot parcursul vieții. Pe lângă faptul că ne ajută să păstrăm un aspect tineresc, o piele bine îngrijită contribuie activ și la starea noastră generală de sănătate.
Însă, fiind bariera dintre corpul nostru și lumea exterioară, pielea este supusă unor agresiuni constante. Potrivit lui Jean Krutmann, profesor de dermatologie la Institutul de Cercetare Leibniz pentru Medicină de Mediu, numeroși factori externi contribuie la îmbătrânirea pielii, inclusiv poluarea aerului, ozonul și schimbările climatice, potrivit BBC.
În plus, există factorul timp. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pierdem treptat colagen – proteina care conferă structură pielii –, ceea ce poate duce la apariția ridurilor.
Un aspect adesea trecut cu vederea, care poate ajuta la menținerea unei pieli mai sănătoase, este alimentația. De la grăsimi sănătoase până la alimente fermentate, benefice pentru sănătatea intestinală, iată câteva opțiuni pe care le poți include în dieta ta.
1. Fructe și legume colorate
Există numeroase cercetări care arată că o dietă bogată în alimente de origine vegetală este esențială pentru menținerea sănătății pielii.
Este recomandat să optăm pentru fructe și legume colorate, deoarece acestea conțin antioxidanți puternici care ajută la protejarea pielii împotriva deteriorării cauzate de poluare și de lumina solară. Morcovii, ardeii și roșiile sunt bogate în carotenoizi, inclusiv luteină, licopen și beta-caroten.
Deși crema cu factor de protecție solară rămâne importantă, oamenii tind să o folosească doar în timpul expunerii prelungite la soare, nu în fiecare zi. Consumul regulat de alimente bogate în carotenoizi asigură „un nivel de bază constant de protecție UV – de aproximativ două-trei ori mai mare decât în mod normal – pe tot parcursul anului”.
Adăugarea unei cantități mici de grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline, peste roșii sau morcovi, facilitează absorbția acestor antioxidanți de către organism.
Beta-carotenul poate fi, de asemenea, transformat în vitamina A, esențială pentru creșterea celulelor cutanate și pentru protejarea pielii împotriva infecțiilor.
Carotenoizii pot stimula celulele pielii să producă acid hialuronic. Această moleculă contribuie la menținerea fermității și elasticității pielii și se regăsește în numeroase produse hidratante și creme „anti-îmbătrânire” disponibile pe piață.
Aceiași pigmenți pot contribui, de asemenea, la stimularea producției de colagen.
În plus, s-a constatat că un consum ridicat de fructe și legume colorate conferă pielii o strălucire cu aspect mai sănătos.
Pentru a beneficia de aceste efecte, este necesar un consum constant.
S-a descoperit că mango-ul contribuie la menținerea unui aspect mai tânăr al pielii pe măsură ce înaintăm în vârstă.
2. Grăsimi sănătoase
Un mic studiu controlat randomizat a arătat că persoanele care au consumat migdale ca gustare, timp de 16 săptămâni, au prezentat riduri mai puțin vizibile comparativ cu cele care au optat pentru o altă gustare.
Vitamina E, care se găsește din abundență în nuci și semințe, poate, de asemenea, să protejeze pielea împotriva deteriorării celulare și a îmbătrânirii. O deficiență a acestei vitamine poate afecta sănătatea pielii, ducând, printre altele, la o vindecare mai lentă a rănilor. Printre sursele bune se numără migdalele, alunele de pădure, semințele de pin și multe uleiuri obținute din semințe.
De asemenea, nucile conțin acizi grași omega-6, care pot întări bariera cutanată, ajutând la menținerea hidratării pielii.
Un alt tip de grăsime sănătoasă, cunoscută pentru beneficiile sale asupra pielii, este omega-3, care se găsește în peștele gras și în alge.
Printre tipurile de pește bogate în omega-3 se numără somonul, sardinele și macroul; studii de mică amploare sugerează că acestea ar putea reduce sensibilitatea pielii la soare, contribuind astfel la protejarea împotriva efectelor nocive ale radiațiilor solare. Peștele gras ajută la conservarea colagenului existent și la reducerea inflamației.
3. Alimente benefice pentru intestinul nostru
Atunci când avem o dietă variată, bogată în produse proaspete, nuci și semințe, microbii din intestinul nostru au de câștigat – la fel și pielea noastră. Acest lucru se datorează faptului că sănătatea intestinală și pielea sunt strâns legate între ele. Cercetătorii numesc această relație „axa intestin-piele”.
Când consumăm o gamă diversificată de alimente de origine vegetală, microbii din intestin eliberează compuși cu proprietăți antiinflamatoare și antioxidante. Aceștia influențează și pielea, explică Hackman.
Un microbiom intestinal mai sănătos poate, de asemenea, să amelioreze afecțiunile cutanate, susținând sistemul imunitar.
O modalitate de a obține aceste beneficii este consumul unei mari varietăți de alimente de origine vegetală. Aceasta include fructe și legume, leguminoase, cereale integrale, ierburi aromatice și condimente. O astfel de dietă poate reduce stresul, îmbunătăți somnul și oferi protecție împotriva unor afecțiuni ale pielii, precum psoriazisul. (Aflați mai multe de la BBC despre cât de simplu este să consumați 30 de plante diferite într-o săptămână).
Alimentele fermentate – precum varza murată, kimchi, kombucha sau iaurtul – sunt, de asemenea, extrem de benefice pentru hrănirea microbilor intestinali.
Poate că, la 60 de ani, nu vei arăta ca la 30, dar o dietă sănătoasă îi va oferi pielii tale cele mai bune șanse de a rămâne sănătoasă în anii ce vor urma. Ah, și nu uita de crema cu factor de protecție solară!
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