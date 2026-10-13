De ce erupțiile cutanate revin toamna, potrivit unui dermatolog

Concediile s-au terminat, și odată cu ele, acele seri blânde de vară pe plajă. Întoarcerea la realitate și la rutina zilnică nu este întotdeauna ușoară. Ca și cum lucrurile nu ar fi fost deja destul de rele, este adesea momentul în care pielea este dezamăgită: după ce a rămas perfect netedă timp de două luni, petele reapar.
Acest fenomen foarte frecvent se numește efect de rebound sau purging. Dermatologul Marie Jourdan explică pe contul său de Instagram de ce acneea revine toamna. Urmărită de peste 211.000 de persoane, profesionistul din domeniul sănătății subliniază că apariția acestor pete este departe de a fi aleatorie.
„Efectul de purging”, un fenomen foarte frecvent după vară
Revenirea vremii mai reci aduce uneori o surpriză neplăcută: o pusee acneică după vară. În timp ce pielea părea mai curată la soare, petele reapar după vacanță. Ar trebui să vă faceți griji? Răspunsul este nu.
Efectul de „purging” este ușor de explicat: vara, razele UV exercită o acțiune antiinflamatorie temporară asupra leziunilor și promovează îngroșarea epidermei. Pielea apare mai curată, dar sebumul și impuritățile sunt de fapt prinse sub această barieră îngroșată, blocând porii. De îndată ce te întorci din vacanță, pielea își recapătă grosimea normală, efectul antiinflamator dispare și, prin urmare, tot ce a fost prins iese în cele din urmă.
Atenție la concepțiile greșite: soarele nu vindecă acneea. În mod similar, această erupție cutanată nu înseamnă că rutina ta de îngrijire a pielii a devenit ineficientă sau că dezvolți un nou tip de acnee. Este pur și simplu o reacție temporară.
Cum să limitezi erupțiile acneice
Reapariția coșurilor mici poate fi foarte enervantă. Pentru a minimiza efectul de curățare, mențineți o rutină de îngrijire a pielii adaptată tenului. Dermatologul recomandă, de asemenea, evitarea expunerii excesive la soare. Nu uitați să utilizați cremă de protecție solară non-comedogenică pentru a vă proteja pielea. Continuați orice tratamente prescrise și consultați un medic dacă erupțiile devin severe.