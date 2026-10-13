De ce erupțiile cutanate revin toamna, potrivit unui dermatolog

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 oct. 2026, 08:39

Concediile s-au terminat, și odată cu ele, acele seri blânde de vară pe plajă. Întoarcerea la realitate și la rutina zilnică nu este întotdeauna ușoară. Ca și cum lucrurile nu ar fi fost deja destul de rele, este adesea momentul în care pielea este dezamăgită: după ce a rămas perfect netedă timp de două luni, petele reapar.

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