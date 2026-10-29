Dieta mediteraneeană, asociată cu un risc de deces cu 23% mai mic. Ce au descoperit cercetătorii în sânge
Dieta mediteraneeană
Dieta mediteraneeană este asociată cu un risc de deces cu 23% mai mic. Cercetătorii au identificat în sânge 67 de metaboliți legați de acest stil alimentar.
Dieta mediteraneeană este asociată cu beneficii importante pentru sănătate, iar un nou studiu oferă indicii suplimentare despre legătura dintre acest stil alimentar și longevitate. Cercetătorii au identificat un profil de metaboliți din sânge asociat respectării dietei mediteraneene, care a fost corelat cu un risc de deces cu 23% mai mic.
Rezultatele sugerează că anumite substanțe rezultate din procesele metabolice ale organismului pot oferi informații despre efectele alimentației asupra sănătății pe termen lung.
Ce au descoperit cercetătorii în analizele de sânge
Studiul, publicat în revista științifică The American Journal of Clinical Nutrition, a analizat un profil metabolic alcătuit din 67 de metaboliți măsurați în plasmă. Acești compuși pot reflecta atât alimentele consumate, cât și modul în care organismul le procesează.
În prima etapă, cercetătorii au analizat datele a 1.880 de participanți din studiul spaniol PREDIMED, urmăriți pentru o perioadă mediană de aproximativ 13 ani. Persoanele cu valori mai ridicate ale profilului metabolic asociat dietei mediteraneene au prezentat un risc de mortalitate cu 23% mai mic decât cele cu valori scăzute.
Asocierea a fost observată și într-o analiză separată, care a inclus 12.704 de participanți din trei studii prospective desfășurate în Statele Unite. În acest grup, participanții cu cele mai ridicate valori ale profilului metabolic au avut, de asemenea, un risc de deces cu 23% mai mic decât cei din categoria cu valorile cele mai scăzute.
Rezultatele au rămas relevante și după ajustarea pentru mai mulți factori care pot influența mortalitatea.
De ce este importantă dieta mediteraneeană
Dieta mediteraneeană se bazează pe consumul de legume, fructe, leguminoase, nuci, pește și ulei de măsline. În general, acest model alimentar presupune un consum mai redus de carne roșie și carne procesată, precum și limitarea dulciurilor și a alimentelor bogate în grăsimi saturate.
Interesul cercetătorilor pentru acest tip de alimentație este legat de asocierea sa cu o sănătate cardiovasculară mai bună și cu un risc mai redus de apariție a unor boli cronice.
Noul studiu aduce un element suplimentar: în loc să se bazeze exclusiv pe chestionare despre obiceiurile alimentare, cercetătorii au analizat și semnătura metabolică din sânge. Aceasta poate surprinde indicii despre felul în care organismul absoarbe și procesează nutrienții.
Poate un test de sânge să ofere indicii despre longevitate?
Profilul metabolic analizat ar putea contribui, în viitor, la o evaluare mai obiectivă a respectării dietei mediteraneene și la înțelegerea legăturii dintre alimentație și riscul de îmbolnăvire.
Totuși, cercetarea nu demonstrează că dieta mediteraneeană reduce în mod direct mortalitatea cu 23% pentru fiecare persoană. Procentul descrie o diferență relativă de risc între grupurile comparate, nu o garanție individuală și nici o creștere calculabilă a speranței de viață.
De asemenea, profilul metabolic nu reprezintă, în prezent, un test de rutină care să poată prezice cu exactitate cât va trăi o persoană. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili cât de utilă ar fi această metodă în practica medicală și în alte categorii de populație.
Rezultatele susțin interesul pentru un stil alimentar echilibrat, însă longevitatea este influențată de numeroși factori, printre care activitatea fizică, fumatul, afecțiunile existente și accesul la îngrijire medicală.
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