Șase metode simple de a-ți stimula sistemul imunitar în sezonul de răceli

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 oct. 2026, 08:18

Odată cu sosirea toamnei și începerea sezonului gripal, corpurile noastre au nevoie de sprijin suplimentar pentru a combate virusurile respiratorii sezoniere. Toamna aduce adesea o creștere a bolilor, ceea ce înseamnă că acum este momentul perfect pentru a acorda sistemului imunitar o îngrijire suplimentară.

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