Șase metode simple de a-ți stimula sistemul imunitar în sezonul de răceli
răceală
Odată cu sosirea toamnei și începerea sezonului gripal, corpurile noastre au nevoie de sprijin suplimentar pentru a combate virusurile respiratorii sezoniere. Toamna aduce adesea o creștere a bolilor, ceea ce înseamnă că acum este momentul perfect pentru a acorda sistemului imunitar o îngrijire suplimentară.
Vestea bună este că stimularea imunității nu necesită schimbări drastice. Câteva obiceiuri simple și consecvente pot face o diferență reală în modul în care corpul tău combate bolile în acest sezon.
Iată șase modalități simple de a vă întări sistemul imunitar în această toamnă:
1. Prioritizează somnul
Somnul este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care corpul tău le are pentru a combate infecțiile. În timpul somnului profund, sistemul tău imunitar produce și eliberează proteine numite citokine, care ajută la reglarea răspunsurilor imune și la combaterea inflamației.
Adulții ar trebui să urmărească un somn de calitate de șapte până la nouă ore în fiecare noapte. Deoarece orele de zi se scurtează în toamnă, acesta este un moment excelent pentru a vă reseta programul de somn, culcându-vă și trezindu-vă la ore fixe, limitând timpul petrecut în fața ecranelor înainte de culcare și creând un mediu de somn calm și răcoros.
2. Consumați o dietă bogată în nutrienți, în funcție de sezon
Produsele de toamnă sunt pline de nutrienți care susțin sistemul imunitar. Dovleceii, dovleacul, cartofii dulci și legumele cu frunze verzi sunt bogate în vitaminele A și C. Ambele joacă roluri cheie în menținerea sănătății pielii și a membranelor mucoase, care servesc drept prima linie de apărare a organismului împotriva germenilor. Fructele citrice sunt, de asemenea, disponibile pe scară largă și servesc drept o sursă excelentă de vitamina C. Încercați să umpleți jumătate din farfurie cu fructe și legume colorate la fiecare masă și luați în considerare adăugarea de alimente bogate în zinc, cum ar fi fasolea, nucile și semințele, pentru a susține funcția celulelor imunitare.
3. Rămâi activ, chiar și în interior
Activitatea fizică regulată ajută celulele imunitare să circule mai eficient în tot corpul, detectând și răspunzând mai devreme la boli. Deoarece vremea mai rece face ca activitatea în aer liber să fie mai puțin atractivă, căutați modalități de a rămâne activi în interior. Un videoclip cu antrenament acasă sau o listă de redare care încurajează cel puțin 30 de minute de mișcare poate susține sănătatea imunitară pe termen lung. Consecvența contează mai mult decât intensitatea, așa că încercați să faceți mai multă mișcare cel puțin cinci zile pe săptămână.
4. Gestionați nivelurile de stres
Stresul cronic poate slăbi sistemul imunitar prin creșterea producției de cortizol. În exces, acest hormon suprimă funcția imunitară. Programele încărcate de toamnă, de la rutina de întoarcere la școală până la planificarea sărbătorilor, pot aduce adesea stres suplimentar. Practici simple precum respirația profundă, ținerea unui jurnal, petrecerea timpului în aer liber sau rezervarea câtorva minute în fiecare zi pentru reflecție liniștită pot ajuta la reducerea nivelului de stres și la susținerea unui răspuns imunitar mai sănătos.
5. Luați în considerare suplimentele care stimulează imunitatea
Anumite suplimente oferă sprijin pentru sănătatea imunitară, susținute de cercetări, deși niciunul nu poate înlocui elementele de bază ale unei nutriții bune și ale somnului. Vitamina D este una dintre cele mai studiate, deoarece mulți oameni au deficit de vitamina D în lunile de toamnă și de iarnă, când expunerea la soare scade. Vitamina C, zincul și probioticele au demonstrat, de asemenea, unele beneficii, în special în scurtarea duratei bolilor comune. Înainte de a adăuga ceva nou în rutina ta, discută cu medicul tău pentru a te asigura că este potrivit și că nu va interacționa cu medicamentele pe care le iei. De asemenea, este important să reții că mai multe suplimente nu înseamnă întotdeauna un rezultat mai bun și, în unele cazuri, acestea se pot întoarce împotriva ta:
Zinc: dozele mari (în special pe termen lung) pot suprima funcția imunitară și pot interfera cu absorbția cuprului
Vitamina C: cantitățile excesive sunt de obicei excretate, dar pot provoca tulburări gastrointestinale (greață, diaree) în doze mari
Vitamina D: spre deosebire de vitamina C, aceasta este liposolubilă și se poate acumula în organism — dozele foarte mari pot duce în timp la toxicitate
Asigurați-vă că urmați întotdeauna recomandările medicului dumneavoastră și respectați instrucțiunile de dozare de pe ambalajul produsului.
6. Rămâi la zi cu vaccinările
Toamna este momentul ideal pentru a programa vaccinul antigripal anual și a verifica dacă este timpul să faceți alte vaccinuri recomandate. Vaccinurile ajută sistemul imunitar să recunoască și să combată anumite virusuri mai eficient, reducând severitatea și răspândirea bolii. Discutați cu medicul dumneavoastră de familie despre ce vaccinuri sunt potrivite pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră în acest sezon.
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