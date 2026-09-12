De ce kilogramele sunt atât de greu de dat jos. Cercetătorii au descoperit „memoria” obezității în celulele imunitare

Scris de Tabu

Publicat 12 sept. 2026, 22:19 Sursă Science Alert

Pierderea în greutate ar putea fi influențată nu doar de alimentație și stilul de viață, ci și de modificări biologice care persistă în organism după apariția obezității. Un studiu publicat în revista Science Translational Medicine indică faptul că celulele imunitare din țesutul adipos ar putea păstra o formă de „memorie” a obezității, ceea ce ar putea contribui la dificultatea de a pierde grăsimea și de a menține rezultatele obținute.

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