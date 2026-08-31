Expert în detectarea deepfake: Cursa pare pierdută, AI va decide înaintea specialiștilor ce este „adevărat”

Unul dintre cei mai importanți experți în detectarea falsurilor create cu ajutorul tehnologiei digitale și al inteligenței artificiale trage un semnal de alarmă privind capacitatea oamenilor de a mai face față acestor atacuri. Într-o analiză pentru The New York Times, Hany Farid atrage atenția că ne aflăm în fața unei probleme existențiale, nu tehnice, pentru că algoritmii au ajuns să decidă ce este „adevărat” înainte ca experții să poată verifica.
În articolul publicat de The New York Times, Hany Farid recunoaște că s-a ajuns într-un punct critic în care nici măcar el nu mai este capabil să deosebească cu certitudine imaginile reale de cele generate de inteligența artificială.
Verdictul expertului este deloc încurajator: cursa dintre generare și detecție este „pierdută”, deoarece modelele AI evoluează cu 6–12 luni mai repede decât instrumentele de verificare, ceea ce face ca orice sistem de detecție să fie structural depășit.
De exemplu, în deepfake‑urile moderne care folosesc chipuri umane, programele actuale reconstruiesc automat zonele ascunse ale feței și elimină indiciile care altădată trădau falsurile. În acest context, oamenii cad tot mai des în capcana unor realități paralele, modelate de conținuturi sintetice care circulă mai repede decât verificările.
Așa se face că o imagine falsă cu o explozie la Pentagon a provocat turbulențe pe piețele financiare, un deepfake electoral a influențat dezbaterea publică în Slovacia, iar o clonare vocală a generat o fraudă de 25 de milioane de dolari. Pentru Farid, acestea sunt semnele unei lumi în care „realitatea” este decisă de algoritmi și de viteza viralizării.
Expertul consideră că autoritățile din întreaga lume trebuie să ia o decizie radicală și să reeducă publicul astfel încât acesta să pornească de la neîncrederea în orice conținut digital, nu de la presupusa autenticitate.