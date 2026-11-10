A murit mama gemenilor lui Robert De Niro. Cine a fost Toukie Smith

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 nov. 2026, 12:47

Toukie Smith, model și actriță, vedetă a podiumurilor de modă în anii '70, care a atras atenția și în seriale de succes precum „227” și „Miami Vice” înainte de a deveni proprietară de restaurant, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani.

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