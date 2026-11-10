A murit mama gemenilor lui Robert De Niro. Cine a fost Toukie Smith

Toukie Smith, model și actriță, vedetă a podiumurilor de modă în anii '70, care a atras atenția și în seriale de succes precum „227” și „Miami Vice” înainte de a deveni proprietară de restaurant, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani.
Aceasta s-a stins într-un spital din New York, după o „luptă lungă și curajoasă” cu scleroza multiplă, potrivit unei declarații a fiilor săi gemeni, Airyn și Julian Henry De Niro, în vârstă de 31 de ani.
Toukie Smith și Robert De Niro au devenit părinți în octombrie 1995; copiii au fost concepuți prin fertilizare in vitro și purtați de o mamă surogat. Airyn, care aspiră la o carieră în modeling și s-a născut de sex masculin, a ținut prima pagină a ziarelor în 2025, când a dezvăluit că este o femeie transgen, beneficiind de sprijinul părinților săi celebri.
Smith, desemnată „Modelul Anului” de către Bloomingdale's în 1978, a prezentat creații pentru o pleiadă de designeri de elită, printre care Versace, Yves Saint Laurent, Chanel, Hubert de Givenchy, Issey Miyake, Thierry Mugler și fratele ei, regretatul Willi Smith – un pionier al stilului „street couture”, care a încetat din viață în 1987, la vârsta de 37 de ani, din cauza SIDA.
Între 1987 și 1988, Smith și-a extins activitatea pe micul ecran, având un rol recurent în serialul polițist de succes Miami Vice; ea a interpretat-o pe Angie, asistenta cântăreței pop Caitlin Davies (Sheena Easton), soția lui Sonny Crockett (Don Johnson).
În filmografie, a inclus roluri în producții independente devenite cult, precum Talkin' Dirty After Dark (1991) – filmul lui Martin Lawrence – și I Like It Like That (1994), dar și un rol într-o producție de mare anvergură, The Preacher's Wife (1996), în care a apărut alături de Whitney Houston și Denzel Washington.