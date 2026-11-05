Actorul Conrad Mericoffer și-a anunțat demisia de la Teatrul Național București, după angajarea regizorului Felix Alexa

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 nov. 2026, 15:27

Actorul Conrad Mericoffer a anunțat într-o postare pe Instagram că a decis să demisioneze de la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, în contextul controverselor provocate de angajarea regizorului Felix Alexa.

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