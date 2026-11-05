Actorul Conrad Mericoffer și-a anunțat demisia de la Teatrul Național București, după angajarea regizorului Felix Alexa

Actorul Conrad Mericoffer a anunțat într-o postare pe Instagram că a decis să demisioneze de la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, în contextul controverselor provocate de angajarea regizorului Felix Alexa.
Acesta din urmă a fost acuzat în trecut de mai multe foste studente și partenere de hărțuire, agresiune sexuală și șantaj profesional, acuzații pe care le-a respins.
În mesajul publicat în mediul online, Mericoffer a explicat că hotărârea sa are legătură nu doar cu această situație, ci și cu modul în care sunt tolerate anumite comportamente în industria teatrală.Decizia actorului vine la scurt timp după ce Teatrul Național București l-a angajat pe Felix Alexa pentru stagiunea 2026-2027, în ciuda acuzațiilor care îl vizează de mai mulți ani.
Într-un mesaj video publicat pe Instagram, Conrad Mericoffer a vorbit despre motivele care l-au determinat să renunțe la colaborarea cu instituția și despre responsabilitatea pe care consideră că o au artiștii atunci când se confruntă cu situații pe care le dezaprobă.
„Aș fi ipocrit dacă aș spune că am luat decizia să îmi dau demisia de la Teatrul Național din cauza faptului că domnul Felix Alexa a fost angajat ca regizor în această instituție. Ci și felul în care se petrec, felul în care se desfășoară și se săvârșesc lucrurile în această minunată meserie. Cred că a luat atitudine nu înseamnă doar a dezbate și a înjura prin cafenele și pe la fumoar și pe la colțuri de stradă, ori mai știu eu unde”, a transmis actorul.
Mericoffer a explicat că, în opinia sa, schimbările reale nu pot apărea fără implicarea directă a celor care observă problemele din interiorul sistemului.
„Cred că a lua atitudine înseamnă să vezi într-adevăr care sunt problemele, să le dezbați real cu cei care creează aceste probleme, să vezi care ar putea să fie soluțiile, să încerci să le îndrepți în primul rând prin atitudinea ta față de oamenii pe care îi întâlnești, față de meseria pe care o ai.”
Actorul a mărturisit că s-a gândit inclusiv la exemplul pe care dorește să i-l ofere copilului său și a subliniat că este dispus să renunțe la stabilitatea profesională pentru a rămâne fidel propriilor principii.
„Nu vreau să fiu în postura în care să-i spun copilului meu cum stau lucrurile, iar el să mă întrebe peste ani: dar dacă lucrurile așa stau, de ce nu le-ai făcut altfel? Ei bine, nu am nimic de câștigat din chestia asta, dinpotrivă. Am mai mult de pierdut, dar prefer să fac Uber sau să mă angajez recepționer decât să exist pentru o astfel de lume într-o astfel de atitudine, într-o astfel de resemnare.”