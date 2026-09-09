Carmen Chindriș s-a măritat. Ce ținută a purtat artista la cununie

Carmen Chindriș a ales să își unească destinul în fața lui Dumnezeu în cel mai pur stil maramureșean, chiar în satul ei natal.
Artista a avut parte de o cununie religioasă de poveste la biserica din Bârsana, un loc cu o profundă încărcătură spirituală. Evenimentul s-a desfășurat în mare discreție, avându-i aproape doar pe membrii familiei și pe cei mai dragi prieteni, scrie Spynews.ro.
În cadrul slujbei, cântăreața a ales să nu poarte o rochie clasică, ci un port tradițional românesc. Dacă ceremonia de la biserică a fost una discretă, petrecerea de nuntă promite să fie cu totul specială.
„Dacă aș fi mireasă eu? Habar n-am, nu m-am gândit niciodată. Nu e neapărat o dorință de-a mea. Nu am dorințe din astea. Nicio treabă. Nu sunt cu nunțile, nu sunt cu opulența. Nu sunt. Așa mă simt cel mai bine”, spunea Carmen Chindriș într-un show de televiziune.
Cântăreața de muzică de petrecere a explicat de ce a ales să fie discretă cu viața privată. „Prefer să nu vorbim despre lucrul ăsta, pentru că nu mi se pare relevant deloc. Noi toți vrem să ne prezentăm ca artiști. Asta e munca noastră, asta facem și nu are rost. Nu e ceva interesant de povestit. Dacă va fi și voi simți eu să zic o chestie, o să zic, dar așa nu… nu am nimic interesant de zis”, a spus Carmen Chindriș la un moment dat.