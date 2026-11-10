Cât a fost darul la nunta lui Pescobar cu Lavinia

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 nov. 2026, 10:06

Paul Nicolau, cunoscut publicului larg drept Pescobar, s-a căsătorit la finalul săptămânii trecute cu aleasa inimii sale, Lavinia. Cei doi au marcat evenimentul printr-o cununie civilă urmată, pe 7 noiembrie, de ceremonia religioasă oficiată la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Capitală. Evenimentul a culminat cu o petrecere grandioasă, organizată la standarde exclusiviste, la care au luat parte aproape 500 de invitați.

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