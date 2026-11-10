Cât a fost darul la nunta lui Pescobar cu Lavinia

Paul Nicolau, cunoscut publicului larg drept Pescobar, s-a căsătorit la finalul săptămânii trecute cu aleasa inimii sale, Lavinia. Cei doi au marcat evenimentul printr-o cununie civilă urmată, pe 7 noiembrie, de ceremonia religioasă oficiată la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Capitală. Evenimentul a culminat cu o petrecere grandioasă, organizată la standarde exclusiviste, la care au luat parte aproape 500 de invitați.
Printre cei prezenți la fastuoasa recepție s-a numărat și Dumitru Dragomir. Impresionat de anvergura petrecerii, acesta a catalogat evenimentul drept unul memorabil:
„Nunta lui Pescobar e în primele trei nunți la care am fost. Și eu am avut saloane de nunți… A fost ceva absolut demențial. De la sală, una cum nu am văzut, elegantă, cu piscină, până la muzică, mâncare și tot. A fost o nuntă de senzație. Au fost 460 de oameni, deci 460 de plătitori. Darul a fost până în 1.000 de euro de căciulă, au fost și oameni amărâți, de la țară. Media e cam în jur de 500-600 de euro, au fost și oameni normali”, a precizat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.
Costurile de producție au reflectat anvergura evenimentului: doar programul artistic și muzica ar fi ajuns la aproximativ 150.000 de euro, iar selecția culinară a combinat delicatese internaționale cu preparate tradiționale.
În spațiul public au apărut speculații conform cărora fostul șef al LPF ar fi oferit un dar în valoare de 5.000 de euro. Dragomir a demontat zvonurile, menționând că nu obișnuiește să facă paradă financiară, deși a recunoscut unicitatea meniului de debut:
„Am furat banii sau ce? Dacă sunt milionar trebuie să arunc cu banii, vorba aia? Când ai icre negre și batog de morun, ce poți să mai zici? Fiecare avea cutia lui de icre negre și acest batog de morun, astea la început. Doar la el cred că se făcea batogul ăla, e o raritate. Cine mănâncă așa ceva la o nuntă? A avut toate minunile lumii, sarmale, nu doar pește. A fost o nuntă pe măsura grandomaniei lui. El a fost emoționat, nici el nu credea că poate să iasă așa. A fost și lume bună, iar mireasa e frumoasă și cuminte. Nu credeam că e în stare să facă așa ceva Paul, nici în filme nu vezi. A făcut între 100.000 și 150.000 de euro nunta”, a mai spus Dumitru Dragomir.