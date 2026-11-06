Câți bani cer artiștii din România ca să cânte de Revelion 2027

Artiștii din România au început să își stabilească programul pentru noaptea dintre ani, iar unele dintre cele mai cunoscute nume din showbiz și-au antamat deja concertele de Revelion 2027. Onorariile nu sunt deloc mici, iar pentru anumite spectacole organizatorii trebuie să pregătească bugete de zeci de mii de euro.
Printre artiștii care au făcut deja o alegere pentru noaptea de Revelion se numără Mihai Trăistariu. După 11 ani în care a cântat pe Valea Prahovei, artistul a decis să schimbe locul și să accepte o ofertă din Republica Moldova.
Cântărețul a explicat că decizia a fost influențată și de dorința de a schimba locurile în care susține spectacole de Revelion. Potrivit declarațiilor sale pentru Click!, tariful său obișnuit pentru noaptea dintre ani este de 1.500 de euro, însă artistul intenționează să susțină mai multe programe și să colaboreze și cu alte restaurante.
Smiley și Alex Velea, printre cei mai bine plătiți artiști
La capitolul onorarii, Smiley și Alex Velea se numără printre artiștii cu tarife ridicate. Potrivit informațiilor prezentate, organizatorii care își doresc să îi aducă pe amândoi la același eveniment trebuie să pregătească 38.000 de euro.
Pentru un spectacol de 45 de minute, Alex Velea cere 6.500 de euro dacă evenimentul are loc într-un club și 7.000 de euro pentru o petrecere privată. În cazul concertelor organizate în străinătate, în fața publicului din diaspora, onorariul ajunge la 8.000 de euro.
Și cântăreții de manele au onorarii consistente pentru evenimentele organizate în noaptea dintre ani. Bogdan de la Ploiești cere între 11.000 și 13.000 de euro pentru un concert într-un club. Pentru spectacolele în aer liber, tariful indicat este de 12.000 de euro.
Jean de la Craiova solicită între 5.500 și 8.500 de euro pentru concertele susținute atât în cluburi, cât și în aer liber.
Amna și Ruby au tarife mai mici comparativ cu cele ale unor artiști menționați anterior, însă și spectacolele lor presupun bugete de câteva mii de euro. Pentru un program de 45 de minute, alături de band și dansatoare, Amna cere 5.000 de euro. Dacă organizatorii își doresc două programe de câte 45 de minute, onorariul ajunge la 7.500 de euro.
Ruby solicită 4.000 de euro pentru un concert într-un club. În cazul spectacolelor în aer liber, tariful crește la 4.500 de euro.