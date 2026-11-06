Câți bani cer artiștii din România ca să cânte de Revelion 2027

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 nov. 2026, 12:13

Artiștii din România au început să își stabilească programul pentru noaptea dintre ani, iar unele dintre cele mai cunoscute nume din showbiz și-au antamat deja concertele de Revelion 2027. Onorariile nu sunt deloc mici, iar pentru anumite spectacole organizatorii trebuie să pregătească bugete de zeci de mii de euro.

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