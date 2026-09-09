Câți bani dau pe lună Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala celor trei copii

Cristi Borcea și Valentina Pelinel nu fac rabat atunci când vine vorba despre educația copiilor lor. Cei trei copii merg la o școală privată cu profil internațional, unde costurile anuale ajung la la zeci de mii de euro.
La început de an Valentina Pelinel a postat imagini cu cei trei copii. Cele două fetițe au ghiozdane identice, cu personaje Disney, colorate în roz și mov.
Pentru anul școlar 2026-2027, școala privată la care sunt înscriși copiii are afișată, pentru școala primară, o taxă anuală de 12.850 de euro pentru un elev. Tariful cuprinde taxa de școlarizare, înscrierea și reînscrierea, resursele educaționale, programul complet de masă, uniforma și materiile extracurriculare, potrivit wowbiz.ro.
Asta înseamnă că, la tariful standard afișat, pentru trei copii aflați în ciclul primar, suma ar ajunge la 38.550 de euro pe an. Școala precizează că poate exista o structură flexibilă de taxe, inclusiv reduceri pentru copiii din aceeași familie. De asemenea, anumite costuri suplimentare, precum transportul școlar sau unele servicii opționale, se achită separat.
Practic, investiția într-o educație privată de acest nivel este una consistentă, mai ales în cazul unei familii cu mai mulți copii înscriși simultan.