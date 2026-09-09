Câți bani dau pe lună Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala celor trei copii

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 sept. 2026, 14:04

Cristi Borcea și Valentina Pelinel nu fac rabat atunci când vine vorba despre educația copiilor lor. Cei trei copii merg la o școală privată cu profil internațional, unde costurile anuale ajung la la zeci de mii de euro.

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