Christina Applegate spune că a fost diagnosticată greşit cu scleroză multiplă

Christina Applegate a dezvăluit că a fost diagnosticată greşit cu scleroză multiplă. Timp de 5 ani, actriţa american[ a crezut că suferă de această afecţiune gravă, care a forţat-o să urmeze un tratament foarte strict şi să se retragă din lumina reflectoarelor.
La cinci ani după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, actrița în vârstă de 54 de ani a dezvăluit că nu suferă de fapt de această boală cumplită. A făcut anunțul în podcastul său, MeSsy, care are în centru chiar viaţa cu această afecțiune.
Christina Applegate a anunțat în 2021 că suferă de scleroză multiplă, o boală cronică în care sistemul imunitar atacă sistemul nervos central. A început atunci un tratament și a vorbit public despre cât de grea este această boală.
În urmă cu câțiva ani, medicul ei a decis să întrerupă tratamentul pentru a observa cum reacționează limfocitele B, celule ale sistemului imunitar implicate în evoluția sclerozei multiple. Numărul acestora nu a crescut, dar nici nici nu a scăzut după oprirea tratamentului, ceea ce i-a făcut pe medicii să reevalueze diagnosticul. În cele din urmă, potrivit actriței, medicul i-a comunicat că nu a avut niciodată scleroză multiplă.
„A intrat în camera mea și mi-a spus: Felicitări, nu ai scleroză multiplă. Dar eu nu eram deloc fericită. Toți ceilalți erau atât de fericiți”, a povestit ea.
Christina Applegate a declarat că, în momentul diagnosticului inițial, a făcut mai multe investigații, inclusiv o puncție lombară și examinări RMN. Investigațiile imagistice au arătat leziuni la nivelul creierului, a spus ea.
Actriţa a spus că are în continuare simptome debilitante care îi afectează viața de zi cu zi și mobilitatea.