Christina Applegate spune că a fost diagnosticată greşit cu scleroză multiplă

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 oct. 2026, 08:16

Christina Applegate a dezvăluit că a fost diagnosticată greşit cu scleroză multiplă. Timp de 5 ani, actriţa american[ a crezut că suferă de această afecţiune gravă, care a forţat-o să urmeze un tratament foarte strict şi să se retragă din lumina reflectoarelor.

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