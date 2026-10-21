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Christina Applegate spune că a fost diagnosticată greşit cu scleroză multiplă

Christina Applegate

Christina Applegate

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Scris de Andreea Damian Publicat: 21 oct. 2026, 08:16

Christina Applegate a dezvăluit că a fost diagnosticată greşit cu scleroză multiplă. Timp de 5 ani, actriţa american[ a crezut că suferă de această afecţiune gravă, care a forţat-o să urmeze un tratament foarte strict şi să se retragă din lumina reflectoarelor.

La cinci ani după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, actrița în vârstă de 54 de ani a dezvăluit că nu suferă de fapt de această boală cumplită. A făcut anunțul în podcastul său, MeSsy, care are în centru chiar viaţa cu această afecțiune.

Christina Applegate a anunțat în 2021 că suferă de scleroză multiplă, o boală cronică în care sistemul imunitar atacă sistemul nervos central. A început atunci un tratament și a vorbit public despre cât de grea este această boală.

În urmă cu câțiva ani, medicul ei a decis să întrerupă tratamentul pentru a observa cum reacționează limfocitele B, celule ale sistemului imunitar implicate în evoluția sclerozei multiple. Numărul acestora nu a crescut, dar nici nici nu a scăzut după oprirea tratamentului, ceea ce i-a făcut pe medicii să reevalueze diagnosticul. În cele din urmă, potrivit actriței, medicul i-a comunicat că nu a avut niciodată scleroză multiplă.

„A intrat în camera mea și mi-a spus: Felicitări, nu ai scleroză multiplă. Dar eu nu eram deloc fericită. Toți ceilalți erau atât de fericiți”, a povestit ea.

Christina Applegate a declarat că, în momentul diagnosticului inițial, a făcut mai multe investigații, inclusiv o puncție lombară și examinări RMN. Investigațiile imagistice au arătat leziuni la nivelul creierului, a spus ea.

Actriţa a spus că are în continuare simptome debilitante care îi afectează viața de zi cu zi și mobilitatea.

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