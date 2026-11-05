Cine este noua iubită a lui Alexandru Rafila, cu 23 de ani mai tânără

În ultima vreme, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a fost surprins în compania unei doamne.
Este vorba despre Oana Pleșan, femeie de afeceri apreciată și cunoscută publicului larg atât prin activitatea sa, cât și prin prisma fostei căsnicii cu un renumit fotbalist român.
Cei doi au fost pozați în ipostaze afectuoase pe străzile din Capitală, dând de înțeles că au o legătură apropiată, cu toate că niciunul nu a căutat expunerea în presă și la TV.
Relația dintre cei doi a surprins publicul prin prisma contrastului dintre lumile din care provin: el, o figură proeminentă a medicinei, iar ea, o prezență activă în Horeca și în cercurile de afaceri din Capitală.
Oana Pleșan
Între cei doi există o diferență de vârstă de peste 20 de ani. Oana Pleșan are în jur de 41 de ani, în timp ce Alexandru Rafila urmează să împlinească 65 de ani în luna decembrie.
Oana Pleșan are doi copii din fosta relație, iar apropiații o descriu drept o femeie rafinată, dedicată activității profesionale și atentă la protejarea intimității.
Rafila a fost însurat timp de câțiva ani, din anul 2000, ulterior alegând să se separe de soția lui. Mai târziu, fostul ministru al Sănătății a mai avut o relație cu Oana Toncu, cu care are un fiu născut în 2011.
Numele Oanei a devenit cunoscut inițial în presa mondentă prin intermediul mariajului cu fostul internațional Mihăiță Pleșan, care a evoluat de-a lungul carierei la echipe precum Universitatea Craiova, Dinamo sau FCSB.
Cei doi s-au căsătorit în 2005, avându-i ca nași pe Viviana și Mirel Rădoi, fost coleg de echipă al fotbalistului. În timpul căsniciei, ei au format unul dintre cele mai discrete și stabile cupluri din fotbalul românesc, având împreună și doi copii.
Oana Pleșan a absolvit două facultăți și a profesat scurt timp ca reporter TV. Ulterior, ea s-a făcut remarcată în Horeca, devenind chef Gelatier după urmarea unor cursuri specializate în Italia.