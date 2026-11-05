Creatoarea de modă Eli Lăslean, diagnosticată cu cancer de sân
Creatoarea de modă Eli Lăslean
Eli Lăslean, una dintre cele mai apreciate și respectate prezențe din industria modei din România, traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața personală.
Fondatoarea casei Ellis a anunțat public că a fost diagnosticată cu cancer la sân, vorbind deschis despre frica de a-și vedea feminitatea amputată și despre încercarea dură pe care o parcurge în prezent.
După zeci de ani dedicați universului vestimentar, creatoarea s-a văzut pusă în fața unei realități crunte.
„Nu m-am gândit niciodată că aș putea să-mi văd feminitatea amputată, să-mi pierd un sân. Aveam 45 de ani când Dragoș Cristescu mi-a făcut aceste fotografii la Vama Veche... A fost felul meu de a spune că feminitatea nu are termen de valabilitate. Că o femeie poate fi frumoasă, senzuală, sigură pe ea și după 40 de ani. Că vârsta nu ar trebui să ne facă să ne ascundem, ci să ne dea libertatea de a fi noi înșine. A fost un gest de curaj, într-o vreme în care despre frumusețea femeilor trecute de prima tinerețe se vorbea prea puțin. Am făcut un calendar în 1.000 bucăți și l-am dăruit clientelor ELLIS... Îmi amintesc cât de convinsă eram de mesajul meu. Și sunt și astăzi. Doar că atunci, când îndemnam femeile să își iubească trupul, nu m-am gândit nicio clipă că va veni o zi în care eu însămi mă voi confrunta cu posibilitatea de a-mi pierde un sân”, a mărturisit Eli Lăslean pe Facebook.
Designerul a atras atenția asupra frecvenței alarmante a acestei afecțiuni în rândul populației feminine, subliniind că datele statistice sunt adesea privite cu detașare până în momentul în care devin o realitate proprie.
„Statisticile spun că una din opt femei va dezvolta cancer de sân de-a lungul vieții. Este o cifră pe care o întâlnim adesea, dar pe care rareori ne-o imaginăm în propria oglindă. Uneori, însă, viața ne apropie de lucruri despre care credeam că li se întâmplă numai altora. Trec prin diagnosticul de cancer la sân. O perioadă pe care încă învăț să o înțeleg și despre care, poate, voi putea vorbi mai mult la un moment dat. Deocamdată, știu că feminitatea înseamnă atât ceea ce am reușit eu să exprim, în toți acești ani, prin hainele pe care le-am creat, dar și curajul de a fi vulnerabilă, libertatea de a nu fi mereu puternică și înțelepciunea de a cere ajutor”.
Mărturisirea creatoarei de modă s-a încheiat cu un îndemn cald la prevenție, solidaritate și vigilență medicală adresat tuturor femeilor, subliniind că speranța și grija reciprocă trebuie să primeze indiferent de greutatea diagnosticului:
„Mi-aș dori să vorbim mai des despre toate acestea. Să ne întrebăm nu doar cum arătăm, ci și cum ne simțim, să nu amânăm întâlnirile cu medicul. Să fim mai atente unele la celelalte. Am creat întotdeauna frumusețe pentru femei. În perioada care urmează, îmi doresc să fiu și mai aproape de ele. Nu trebuie să trecem singure prin tot ceea ce ni se întâmplă. O femeie nu trebuie să fie puternică în fiecare zi pentru a fi extraordinară, dar are tot dreptul să creadă, cu fiecare fibră a ființei ei, că cele mai frumoase zile sunt încă înainte”.
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