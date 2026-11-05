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Cristina Bâtlan s-a căsătorit civil cu partenerul ei, Traian. Cum arată rochia de la cununie

Cristina Bâtlan

Cristina Bâtlan

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Scris de Andreea Damian Publicat: 5 nov. 2026, 14:00

Cristina Bâtlan s-a căsătorit civil cu partenerul ei, Traian. Cei doi au spus „DA” joi, 5 noiembrie, la Starea Civilă din sectorul 1, în Piața Amzei, în prezența nașilor și a celor mai apropiați prieteni.

Ceremonia a avut loc la ora 12.00, iar emoțiile au fost mari. Cristina Bâtlan a atras atenția prin ținuta aleasă pentru eveniment, în timp ce partenerul ei a optat pentru o apariție elegantă, în ton cu momentul special, potrivit click.ro.

Creatoarea brandului Musette a ales o ținută elegantă, care i-a pus în evidență silueta și talia. Apariția sa a fost completată de o coafură atent aranjată și de un machiaj discret, într-un look construit cu atenție la detalii.

cristina batlan

foto: libertatea.ro

Nici încălțămintea nu a fost aleasă la întâmplare. Cristina Bâtlan a purtat pantofi cu toc de la propriul brand, pe care l-a transformat într-o afacere de milioane de euro. Traian a ales, la rândul său, o ținută elegantă, complet neagră, pe care a asortat-o cu pantofi potriviți pentru ocazie.

După ce au rostit marele „DA”, s-au îmbrățișat și s-au privit în ochi, înainte de a semna documentele care le-au oficializat căsătoria. La ceremonie au participat nașii și câțiva dintre cei mai apropiați prieteni ai cuplului.

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