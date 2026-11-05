Cristina Bâtlan s-a căsătorit civil cu partenerul ei, Traian. Cum arată rochia de la cununie

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 nov. 2026, 14:00

Cristina Bâtlan s-a căsătorit civil cu partenerul ei, Traian. Cei doi au spus „DA” joi, 5 noiembrie, la Starea Civilă din sectorul 1, în Piața Amzei, în prezența nașilor și a celor mai apropiați prieteni.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cristina batlan