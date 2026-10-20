Cum a apărut Viorel Lis într-o emisiune TV după ce a ajuns în scaun cu rotile

Scris de Andreea Damian Publicat: 20 oct. 2026, 12:03

Viorel Lis a ajuns în scaun cu rotile și a ieșit foarte rar din casă. Are grijă de el Oana Lis, care a precizat de nenumărate ori pe rețelele de socializare că are nevoie de ajutor pentru a-l putea scoate afară.

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