Cum a reacționat Mirela Retegan după ce Cheloo i-a spus fiicei sale la Asia Express: „Te bat de față cu mama ta”

Mirela Retegan lămurește controversa cu Cheloo de la Asia Express, după ce artistul i-a spus fiicei sale că o bate.
Reacția lui Cheloo din primul episod al noului sezon Asia Express a stârnit un val de controverse în mediul online, după ce artistul i-a spus Mayei, fiica Mirelei Retegan: «Te bat de față cu mama ta». Mesajele de îngrijorare au invadat rapid conturile de socializare ale fondatoarei proiectului Gașca Zurli, determinând-o pe aceasta să ia atitudine și să clarifice public întreaga situație.
Mirela Retegan a explicat că replica fostului jurat iUmor a fost de fapt o glumă făcută într-un moment tensionat din timpul cursei. Cheloo a sărit în ajutorul Mayei și i-a cărat bagajul.
„Nu vreau să-i stric lui Cheloo imaginea de băiat rău dar trebuie să răspund la foarte multele reacții legate de replica lui Cheloo din primul episod: «te bat de față cu mama ta».Cheloo a ajutat-o pe Maya să care valiza, într-un moment foarte greu pentru ea, și a glumit spunându-i că dacă îl depășește... Ei bine, mi s-a umplut inboxul de mesaje și comentarii de la persoane «îngrijorate». Cheloo a glumit!!! Eu știu de glumă și am auzit replica lui Cheloo fix cum îmi zicea tata, când făceam vreo nefăcută: «te bat de-ți sună apa în cap»”, a precizat Mirela Retegan.
Aceasta a subliniat că nu s-a simțit nicio clipă atacată sau jignită de atitudinea lui Cheloo și că a învățat rapid cum să interpreteze stilul direct și adesea dur al acestuia.
„Vă asigur că nu am simțit nevoia să intervin și am învățat repede să descifrez limbajul artistului. Cu Cheloo nu e simplu. Nu menajează. Ai de multe ori nevoie «de stomac» să reziști provocărilor lui. Dar am avut cu el multe discuții foarte profunde, despre copii și părinți, despre vise și renunțări și chiar dacă nu am devenit prieteni, am trăit împreună această experiență Asia Express”, a adăugat Mirela Retegan.