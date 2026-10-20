Dinu Maxer a ajuns de urgență la spital! Cu ce problemă s-a confruntat artistul

Dinu Maxer a fost nevoit să meargă la spital de urgență. Artistul a fost lovit în ochi de un dop de șampanie, riscând să își piardă vederea.
Acesta a vorbit în mediul online despre întreaga întâmplare și despre cum a fost tratat de cadrele medicale.
„Vineri după-amiaza mi-am petrecut-o la Urgență, speriat că-mi pierd vederea, după ce un dop de șampanie a poposit direct în ochiul meu drept. Diagnostic: eroziune marcată de cornee, sângerări în camera anterioară a ochiului și altele. Faptic, vedeam o ceață densă prin care se distingeau forme neclare. Am fost investigat și tratat de echipa de medici oftalmologi din serviciul de urgență de la Spitalul Universitar de Urgență.
Mulțumiri speciale doamnei doctor oftalmolog și felicitări echipei pentru profesionalism! Astăzi răsuflu ușurat, fiindcă la reevaluare, evoluția a fost spectaculoasă, neavând complicații precum dezlipire de retină sau glaucom, vederea mi-a revenit în proporție mare. Mai există, desigur, câteva probleme care trebuie să se rezolve, cum ar fi problemele de acuitate vizuală (nu mai văd clar să citesc cu ochiul drept) și alte sângerări, dar prognosticul este bun, evident, dacă respect indicațiile ce mi s-au dat.”, a dezvăluit Dinu Maxer.
În urma celor întâmplate, la câteva zile distanță, artistul a mai postat un videoclip, în care a vorbit despre cum se simte. Dinu a respectat tratamentul, a mers la evaluarea medicală, iar vederea i-a revenit în proporție de 80%.
„Iată-mă, după trei zile, fiindcă am fost cuminte, am dormit la un unghi incomod și am respectat tot tratamentul, am plecat fără pansament la ochi, ceea ce mă bucură enorm.
Ajung și-mi extrag concluzia că sistemul de sănătate de stat este unul fantastic, fiindcă în weekend, la particular n-am avut unde să apelez, iar la stația teriorecă am găsit un tratament adecvat.
Și s-a făcut tot ce trebuie, fund de ochi, ecografie și așa mai departe, fiind, după cum vedeți, tratat iar în mod extrem de eficace. Acum am venit la evaluare și de aceea vă și vorbesc cu zâmbetul pe buze, fiindcă mi-am reluat vederea în proporție de 80% și nu am desprindere de retină, nu am glaucom. Mi-era frică că o să trebuiască să rog un coleg să-mi țină locul (n.r. la spectacol), dar iată că sunt fericit să fiu alături de voi și mi-ar plăcea foarte mult să veniți.”, a mai spus el.