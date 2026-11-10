Dorian Popa și-a deschis o nouă afacere și speră să dea lovitura

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 nov. 2026, 12:21

Dorian Popa a decis să își lărgească portofoliul de investiții și și-a deschis o nouă firmă. De această dată, influencerul s-a asociat cu un prieten, care este specialist în domeniul asigurărilor.

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