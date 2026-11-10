Dorian Popa și-a deschis o nouă afacere și speră să dea lovitura

Dorian Popa a decis să își lărgească portofoliul de investiții și și-a deschis o nouă firmă. De această dată, influencerul s-a asociat cu un prieten, care este specialist în domeniul asigurărilor.
Dorian Popa deține majoritatea acțiunilor, însemnând 51% din firmă, în timp ce prietenul lui, Cosmin Angheluță, are 49% din companie. Vlogger-ul este extrem de fericit datorită noii firme pe care a reușit să o înființeze și susține că totul a pornit de la pasiunea pe care el o are pentru mașini.
Cosmin Angheluță, care a lucrat ca director general adjunct la una dintre cele mai mari firme europene de asigurări, este cel care se va ocupa de clienți, iar cei doi promit servicii calitative.
Dorian Popa are încredere în partenerul lui de afaceri, deoarece susține că tot el este cel care se ocupă și de asigurările tuturor bunurilor și afacerilor pe care le deține: mașini, case și proiectul imobiliar din Domnești.
Cei doi promit „unele dintre cele mai bune prețuri din piață”, iar Dorian Popa a decis să le ofere persoanelor care își vor lua asigurarea hâtz alerte înainte ca poliția RCA să expire. În timp ce el se va ocupa de marketing, însemând promovarea companiei în mediul online, Cosmin Angheluță se va ocupa de tot ceea ce presupune partea de asigurări.
Conform informațiilor oferite de Dorian Popa, cei doi nu și-au dorit să deschidă o simplă afacere, ci s-au implicat trup și suflet, ba chiar au decis să ofere anumite facilități pe care, spun ei, nu se găsesc în altă parte. Mai mult decât atât, a ținut să precizeze faptul că și-au asumat un profit mai mic decât ar fi putut să obțină, tocmai pentru ca toți clienții să beneficieze de tarife cât mai mici la asigurările RCA.
„Punctul nostru forte este acela că vom oferi și asigurări facultative, unde putem oferi beneficii importante și care ne vor diferenția de restul pieței. În primul rând, pentru că ne vom folosi de baza de date și de legăturile vechi pe care Cosmin le are în branșă și ofertele pe care poate mulți alți intermediari de asigurări nu le pot primi.
În al doilea rând, ne vom folosi și de faptul că da, în acest business, atât Cosmin, cât și eu, suntem genul de oameni care preferăm un profit un pic mai mic, dar un client mult mai fericit și, probabil, un număr de clienți mai mare”.
„În prezent, pregătim lansarea oficială a celei de-a doua etape, dedicată asigurărilor facultative retail, în special CASCO și asigurărilor de locuință, produse pe care am început deja să le oferim.
În această etapă, ne dorim să ne diferențiem printr-o abordare personalizată. Pornim de la nevoile fiecărui client, îi oferim consultanță de specialitate și identificăm împreună produsul de asigurare care i se potrivește cel mai bine”, au spus cei doi colaboratori, conform profit.ro.