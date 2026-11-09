Imagini inedite cu Cristina Bâtlan în rochie de mireasă, la 53 de ani!

Cristina Bâtlan s-a căsătorit religios cu partenerul ei, Traian, după ce în urmă cu câteva zile și-au unit destinele civil, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Primăria Sectorului 1 din Capitală.
La vârsta de 53 de ani, aceasta a confirmat oficial noua etapă din viața sa personală printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, acolo unde a și atașat imagini de la localul în care a avut loc evenimentul.
„Noi începuturi pot avea loc oricând în viața ta! Am sărbătorit iubirea alături de prieteni și familie. Ne bucurăm de vremea asta bună, pentru că ați văzut și voi câte săptămâni de ploaie am avut. Știam că în ziua nunții mele nu o să plouă. Mulțumesc, Doamne, pentru ziua asta minunată!”, a transmis Cristina Bâtlan, pe contul său de Instagram.
Pentru cele două ceremonii, Cristina Bâtlan a optat pentru o rochie albă din dantelă, cu o croială elegantă, simplă, completată de accesorii discrete, pantofi albi și un machiaj în tonuri naturale. Mirele a ales o ținută clasică: costum negru, cămașă albă și pantofi formali.
Petrecerea a fost organizată într-un cadru atent amenajat, conceptul vizual bazându-se pe o cromatică în nuanțe de negru, auriu și roșu intens, completat de elemente decorative din pene. Imaginile publicate de la eveniment îi surprind pe cei doi sărbătorind noul început alături de invitați.
„Astazi, nu am o descriere. Emotia acestui eveniment este dincolo de ceea ce pot descrie in cuvinte.
Dar va pot spune un lucru: viata este magica, este plina de surprize, iar atunci cand iti deschizi inima, vei fi uimit de cata frumusete si iubire poti trai.” a transmis creatoarea de pantofi pe pagina sa de Instagram.