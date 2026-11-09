Imagini inedite cu Cristina Bâtlan în rochie de mireasă, la 53 de ani!

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 nov. 2026, 09:43

Cristina Bâtlan s-a căsătorit religios cu partenerul ei, Traian, după ce în urmă cu câteva zile și-au unit destinele civil, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Primăria Sectorului 1 din Capitală.

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