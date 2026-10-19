Imagini rare cu Laurențiu Duță și familia lui. Cum a apărut alături de soție și fiică

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 oct. 2026, 12:40

Laurențiu Duță și soție lui, Ianula, sunt împreună de 33 de ani, formând unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Recent, artistul de la 3 Sud Est a vorbit despre relația cu soția lui și despre cum a început povestea lor de dragoste.

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