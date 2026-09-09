Mama Roxanei Ciuhulescu a murit. Mesajul dureros al vedetei

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 sept. 2026, 14:20

Roxana Ciuhulescu trece prin cel mai greu moment din viață, după ce mama ei a pierdut lupta cu o boală necruțătoare. Anunțul dureros a fost făcut chiar de vedetă pe rețelele de socializare.

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