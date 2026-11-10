Oana Roman și fiica sa au vrut să-și doneze hainele unei asociații caritabile, dar au fost refuzate

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 nov. 2026, 10:53

Oana Roman și fiica sa, Isabela, au reușit să slăbească, așa că au decis să doneze hainele care nu le mai vin. Vedeta a vrut să le ofere unor persoane aflate în dificultate, așa că au luat legătura cu o asociație care se ocupă cu distribuirea donațiilor, dar lucrurile au luat o turnură neașteptată.

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