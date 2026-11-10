Oana Roman și fiica sa au vrut să-și doneze hainele unei asociații caritabile, dar au fost refuzate

Oana Roman și fiica sa, Isabela, au reușit să slăbească, așa că au decis să doneze hainele care nu le mai vin. Vedeta a vrut să le ofere unor persoane aflate în dificultate, așa că au luat legătura cu o asociație care se ocupă cu distribuirea donațiilor, dar lucrurile au luat o turnură neașteptată.
Aceasta susține că a încercat să ia legătura cu asociația direct, printr-un mesaj privat, dar nu a primit niciun răspuns. Ulterior, după ce a lăsat un comentariu public la o postare a asociației, reprezentanții organizației au revenit cu un mesaj care a nemulțumit-o.
„Vă rog să mă ascultați cu atenție. Isa, de când era mică, la grădiniță, a învățat să doneze pentru oamenii care nu au. Eu, la rândul meu, de ani și ani de zile fac campanii prin care donez haine, încălțăminte foarte bună, donez cărți. Nu am făcut public neapărat lucrul ăsta tot timpul, pentru că n-am considerat că e normal.
Acum am strâns foarte multe haine, multe dintre ele noi, altele purtate poate o dată sau de două ori, haine bune, scumpe, și m-am hotărât să contactez o asociație care se ocupă să doneze și să duc aceste lucruri către oamenii care au nevoie. Și le-am scris un mesaj. Nu mi-au răspuns. Le-am scris apoi un comentariu, în sfârșit mi-au răspuns și am să vă arăt ce răspuns mi-au trimis, în condiții în care știu cine sunt eu”, a povestit Oana Roman pe Instagram.
Reprezantanții organizației i-ar fi transmis că și persoanele defavorizate merită haine noi, cu etichetă, răspuns care a deranjat-o pe vedetă, mai ales că precizase deja că unele dintre articole nu fuseseră purtate niciodată.
„Și vă rog pe voi să-mi spuneți dacă vi se pare ok mesajul ăla. Ce-i culmea și ce mă frustrează este că hainele astea, pe care vreau să le donez, aș fi putut foarte bine să le vând. Pentru că sunt pe multe grupuri unde se vând haine pre-owned și aș fi putut să fac bani din chestia asta. Adică efectiv puteam să le vând pentru că sunt atât de frumoase și atât de bune.
Dar am ales să nu le vând pentru că este și multă muncă să stau să fac postări, poze, colete. Și am zis «ok, hai să le donez». Și le scriu unor oameni care păreau foarte ok și care au răspuns cum mi-au răspuns, pe tonul ăla și cu atitudinea aia, încât, efectiv, stau și mă întreb de ce unii oameni se laudă că fac campanii caritabile în condițiile în care nu au niciun pic de empatie și au cumva un caracter foarte prost, că asta e realitatea. Asta mă frustrează foarte rău”, a mai spus Oana Roman.