Pamela Anderson, dezvăluiri sincere despre lupta cu hepatita C

Pamela Anderson a făcut dezvăluiri despre unul dintre cele mai dificile capitole din viața sa.
Prezentă la gala amfAR Venezia 2026, organizată în cadrul Festivalului de Film de la Veneția, actrița a vorbit despre diagnosticul de hepatită C primit în urmă cu mai bine de două decenii și despre impactul pe care vestea l-a avut asupra vieții și familiei sale.
În vârstă de 59 de ani, Pamela Anderson a primit Award of Courage pentru implicarea și parcursul său personal. De pe scena evenimentului desfășurat la Hilton Molino Stucky, actrița și-a amintit de anul 2002, când a aflat că are hepatită C.
Diagnosticul primit atunci a fost unul extrem de dur.
„A fost o sentință la moarte. Asta mi-a spus medicul meu, că probabil mai aveam aproximativ 10 ani de trăit”, a declarat Pamela Anderson.
Mai mult decât teama pentru propria viață, actrița spune că principala sa preocupare în acea perioadă au fost cei doi copii ai săi, Brandon Thomas și Dylan Jagger, pe care îi are din căsnicia cu Tommy Lee.
„Diagnosticul medicului mi-a influențat și mi-a denaturat deciziile. Nu era vorba despre frica de moarte, ci despre frica de ceea ce s-ar putea întâmpla cu copiii mei mici. Mi-a dat viața peste cap”, a mărturisit ea.
Pamela Anderson a declarat anterior că ar fi contractat virusul hepatitei C după ce a împărțit ace pentru tatuaje cu fostul său soț. Lupta cu boala a avut și un impact financiar considerabil, vedeta povestind acum că tratamentul a costat-o aproape toate economiile.
„Mi-a luat tot ce aveam în bancă pentru a plăti tratamentul”, a spus actrița.În 2015, Pamela Anderson anunța că s-a vindecat de hepatita C.