Valentina Pelinel și Cristi Borcea, nași de cununie. Ambii au avut ținute impecabile

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 nov. 2026, 13:32

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie pentru omul de afaceri Nicușor Stan și soția sa, Alina. Fostul model a publicat imagini de la cununia religioasă și de la petrecere, iar ținutele purtate de nași au atras atenția.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Valentina Pelinelcristi borcea