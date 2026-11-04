Valentina Pelinel și Cristi Borcea, nași de cununie. Ambii au avut ținute impecabile

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie pentru omul de afaceri Nicușor Stan și soția sa, Alina. Fostul model a publicat imagini de la cununia religioasă și de la petrecere, iar ținutele purtate de nași au atras atenția.
Imaginile surprind momente de la cununia religioasă și de la petrecere. Pentru această ocazie, Valentina Pelinel a ales o rochie lungă, neagră, mulată, în timp ce Cristi Borcea a purtat un costum elegant, completat de un papion.
Valentina Pelinel a optat pentru o rochie lungă, neagră, cu mâneci scurte și aplicații strălucitoare, argintii, în zona șoldului. Fostul model și-a completat ținuta cu cercei lungi, strălucitori, iar părul l-a prins la spate într-o coadă împletită. La rândul său, Cristi Borcea a ales un costum negru, format din sacou și vestă, pe care l-a asortat cu pantaloni negri, o cămașă albă și un papion alb cu imprimeu negru.
Cei doi au fost alături de miri atât la cununia religioasă, cât și la petrecerea organizată cu această ocazie.
Fostul model a vorbit despre bucuria de a lua parte la un moment important din viața celor doi și le-a transmis mirilor urări de bine.
„Ce frumos e când doi oameni se întâlnesc la momentul potrivit și aleg să scrie aceeași poveste! Iar pentru noi, bucuria a fost și mai mare pentru că am avut onoarea să le fim nași. Casă de piatră, dragii noștri Alina și Nicușor!”, a scris Valentina Pelinel pe Instagram.