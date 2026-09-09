Vlad Enăchescu pe drumul samurailor

Vlad Enăchescu, cunoscut publicului din România datorita carierei de peste trei decenii în televiziune, ca una dintre vocile de referință ale jurnalismului sportiv, a acceptat provocarea lui Răzvan Pascu de a fi și însoțitor de grup turistic. Vlad Enăchescu își va continua activitatea profesională de la EVENTIM, urmând a însoți doar anumite plecări, alese împreună cu echipa agenției de turism.
”Îl știu pe Răzvan de foarte multă vreme, suntem foarte buni prieteni. Astfel că și el știe pasiunea mea pentru călătorii. De aici i-a venit ideea și m-a întrebat dacă în paralel cu sarcinile Eventim, atunci când agenda îmi permite, nu aș vrea să mă alătur echipei de însoțitori de grup din cadrul agenției sale de turism. Ani de zile am fost, pentru foarte mulți oameni, o voce care le-a ținut companie de partea cealaltă a ecranului, în seri cu meciuri, emoții și povești extraordinare. Ideea de a ne întâlni acum și într-un alt context, de a călători împreună, de a avea timp pentru conversații și de a descoperi locuri extraordinare mi-a plăcut foarte mult. Iar pentru prima calatorie, Japonia în perioada cireșilor înfloriți mi se pare greu de egalat. Abia aștept să îi cunosc pe turiștii NOZOMI și altfel decât prin intermediul unui ecran”, spune Vlad Enăchescu.
2027, anul în care Vlad va îmbina managementul din Ticketing cu Social Traveling-ul
Prima experiență alături de turiștii NOZOMI va avea loc în primăvara anului viitor, în Japonia, în perioada Sakura, unul dintre cele mai spectaculoase momente ale anului pentru a descoperi această destinație. Colaborarea cu agenția lui Răzvan Pascu nu reprezintă o schimbare de carieră, ci extinderea unei experiențe profesionale construite în jurul oamenilor, comunicării, sportului și evenimentelor.
”Mai mult, eu și Răzvan lucrăm în prezent la conceptul NOZOMI Sport, o viitoare colecție de călătorii construite în jurul unor mari competiții și evenimente sportive internaționale. Proiectul se află în etapa de dezvoltare, iar primele experiențe vor fi anunțate separat, după definitivarea programelor”, a mai declarat Vlad Enăchescu.
Vlad Enăchescu are o carieră de peste trei decenii în televiziune, sport și management. A lucrat timp de peste un deceniu în Televiziunea Română, apoi a ocupat poziții de conducere la Telesport, Dolce Sport și Telekom Sport. Ulterior a făcut parte din managementul CSM București, iar în prezent conduce Eventim România.