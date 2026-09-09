Vlad Enăchescu pe drumul samurailor

Scris de Catalina Anghel Publicat: 9 sept. 2026, 12:29

Vlad Enăchescu, cunoscut publicului din România datorita carierei de peste trei decenii în televiziune, ca una dintre vocile de referință ale jurnalismului sportiv, a acceptat provocarea lui Răzvan Pascu de a fi și însoțitor de grup turistic. Vlad Enăchescu își va continua activitatea profesională de la EVENTIM, urmând a însoți doar anumite plecări, alese împreună cu echipa agenției de turism.

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