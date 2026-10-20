Un somn bun ajută, dar nu șterge toate cearcănele

Scris de Andreea Damian Publicat: 20 oct. 2026, 08:42

Cearcănele sunt una dintre acele trăsături faciale care ne pot face să părem mai obosiți chiar și după o noapte de somn odihnitor. Ani de zile au fost asociate aproape exclusiv cu lipsa somnului, dar adevărul este că apariția lor se datorează mai multor factori și nu toate cearcănele sunt la fel.

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