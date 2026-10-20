Un somn bun ajută, dar nu șterge toate cearcănele
Femeie cu cearcăne
Cearcănele sunt una dintre acele trăsături faciale care ne pot face să părem mai obosiți chiar și după o noapte de somn odihnitor. Ani de zile au fost asociate aproape exclusiv cu lipsa somnului, dar adevărul este că apariția lor se datorează mai multor factori și nu toate cearcănele sunt la fel.
De fapt, două persoane pot merge la medic pentru cearcăne și pot necesita tratamente complet diferite. În cazul uneia, pigmentarea poate fi problema predominantă; în cazul celeilalte, poate fi vorba de pierderea de volum sau de umbrele provocate de anatomia facială în sine.
Pielea din jurul ochilor este deosebit de subțire și delicată, astfel încât vasele de sânge, pigmentarea și modificările țesuturilor subiacente pot deveni mai vizibile. În plus, producția de colagen scade odată cu vârsta, iar volumul se pierde în anumite zone ale feței, ceea ce poate accentua umbrele de sub ochi.
Nu toate cearcănele de sub ochi au aceeași origine
Unul dintre primii pași în tratarea cearcănelor este identificarea tipului de cearcăne pe care le aveți. Cearcănele vasculare au de obicei tonuri albăstrui, violacee sau roșiatice și sunt legate de vizibilitatea vaselor de sânge printr-o piele foarte subțire. Ele pot deveni mai vizibile atunci când suntem obosiți, dormim prost sau trecem prin perioade de stres.
Cearcănele pigmentate, pe de altă parte, au o nuanță mai maronie și se datorează unei concentrații mai mari de melanină în zonă. Expunerea la soare poate contribui la această pigmentare, la fel ca și anumiți factori genetici.
Există și o componentă structurală. Odată cu înaintarea în vârstă, grăsimea și volumul se pierd în anumite zone ale feței, în timp ce pielea devine mai subțire și își pierde elasticitatea. Rezultatul poate fi o cută mai pronunțată sub ochi, creând o umbră și făcând ca cearcănele să pară mai adânci.
Pe lângă acesta, există un factor care trece adesea neobservat: deshidratarea. Pielea uscată poate părea mai ternă și poate accentua liniile și umbrele din jurul ochilor, deși nu este neapărat cauza principală a cearcănelor întunecate în sine.
Un somn bun ajută, dar nu face ca toate cearcănele să dispară
Lipsa somnului poate intensifica temporar aspectul întunecat din jurul ochilor, dar asta nu înseamnă că toate cearcănele se datorează lipsei de somn. Atunci când există o componentă genetică, pigmentară sau structurală, odihna suficientă poate îmbunătăți aspectul general al feței fără a elimina complet cearcănele.
Prin urmare, pe lângă încercarea de a menține un program regulat de somn, este important să acordați atenție și altor obiceiuri. Protecția solară zilnică este relevantă în special atunci când este prezentă hiperpigmentarea, deoarece radiațiile ultraviolete pot stimula producția de melanină și pot face zona întunecată mai vizibilă.
Ce ingrediente pot ajuta
În cosmetice, unele ingrediente active pot îmbunătăți aspectul cearcănelor întunecate în funcție de cauza lor. Cafeina, de exemplu, este frecvent utilizată în produsele pentru conturul ochilor pentru efectul său decongestionant și poate ajuta la reducerea temporară a aspectului pungilor de sub ochi și a oboselii.
Produsele cu vitamina C și alte ingrediente antioxidante pot fi benefice atunci când există o componentă de pigmentare, în timp ce ingredientele active precum retinoizii, atunci când sunt utilizate corect, pot ajuta la îmbunătățirea texturii pielii și la stimularea producției de colagen.
Hidratarea contează și ea. Ingrediente precum acidul hialuronic ajută la reținerea apei în piele și pot oferi zonei ochilor un aspect mai neted.
Totuși, zona ochilor necesită o îngrijire specială. Produsele prea iritante sau folosite prea aproape de ochi pot provoca dermatită și inflamații, agravând temporar aspectul zonei.
Când să apelezi la tratamente cosmetice
Când cauza principală este structurală și există o cută foarte pronunțată, cremele au o eficacitate limitată. În aceste cazuri, un dermatolog sau un medic estetician poate evalua tratamentele în funcție de anatomia individuală a fiecărei persoane.
Printre opțiunile utilizate în medicina estetică se numără anumite lasere, tratamente pentru pigmentare și, în anumite cazuri, fillere cu acid hialuronic pentru a îmbunătăți aspectul lacrimilor. Cu toate acestea, acest domeniu necesită expertiză specializată și nu toți pacienții sunt candidați potriviți pentru tratamente injectabile.
La unele persoane, pot fi utilizate și tratamente concepute pentru a îmbunătăți calitatea pielii și a stimula producția de colagen. Alegerea depinde de faptul dacă predomină pigmentarea, vascularizația, pierderea de volum sau o combinație de factori.
Prin urmare, cheia este să nu încerci să tratezi toate cearcănele în același mod. Cearcănele maronii de sub ochi nu necesită neapărat același tratament ca cele albăstrui sau ca niște scobituri cauzate de pierderea de volum.
Frigul, un aliat oportun
Pentru cearcănele asociate cu oboseală sau umflături, aplicarea de comprese reci timp de câteva minute poate oferi o ameliorare temporară. Frigul provoacă vasoconstricție și poate ajuta la reducerea aspectului umflăturilor.
Este o soluție simplă pentru diminețile când zona ochilor pare mai umflată, dar nu modifică cauzele genetice, pigmentare sau structurale ale cearcănelor.
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