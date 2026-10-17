Cine a achitat tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău

Alina Pușcău a urmat mai multe tratamente, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sfârșitul anului trecut. În august, ea a ajuns la o clinică din California, unde a beneficiat de o schemă de tratament care, potrivit declarațiilor sale, a dat rezultate. Costurile au depășit un milion de dolari.
Alina Pușcău a făcut mai multe ședințe de chimioterapie și a beneficiat de un tratament experimental, despre care a spus că a avut rezultate în câteva săptămâni. Vestea pe care o aștepta a venit în urmă cu aproximativ două săptămâni, când medicii i-ar fi transmis că nu mai există tumori în organism. Fotomodelul a vorbit despre această perioadă și despre sprijinul de care a beneficiat în cadrul emisiunii Spynews TV Live.
Cine a plătit tratamentul Alinei Pușcău
Tratamentul urmat de Alina Pușcău a costat peste un milion de dolari. Vedeta a explicat că nu a fost nevoită să suporte cheltuielile, deoarece beneficiază de o asigurare medicală în Statele Unite ale Americii.
În declarația sa, fotomodelul a precizat că tratamentul include trei medicamente foarte scumpe și că toate costurile au fost acoperite prin asigurare. Ea a comparat situația cu cea din România și a vorbit despre diferențele dintre cele două sisteme.
„Am avut noroc, pentru că am asigurare aici și tratamentul e plătit, totul e plătit, dar tratamentul este peste 1 milion de dolari, e foarte scump, pentru că sunt trei medicamente și sunt foarte scumpe. Dacă ar fi în România, ar fi mai ieftin, pentru că nu sunt acte cum sunt aici, dar e altfel de viață în România decât în America. Am avut noroc! Dumnezeu mă iubește așa de mult”, a declarat Alina Pușcău, la Spynews TV Live.