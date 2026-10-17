Cine a achitat tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău

Scris de Andreea Damian Publicat: 17 oct. 2026, 11:19

Alina Pușcău a urmat mai multe tratamente, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sfârșitul anului trecut. În august, ea a ajuns la o clinică din California, unde a beneficiat de o schemă de tratament care, potrivit declarațiilor sale, a dat rezultate. Costurile au depășit un milion de dolari.

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