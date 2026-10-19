Detaliul care le leagă pe Mădălina Apostol și Mădălina Manole

Moartea recentă a Mădălinei Apostol, partenera lui Nick Rădoi, a readus în atenția publicului povestea tragică a Mădălinei Manole.
Mădălina Apostol a fost găsită fără suflare în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, în apartamentul prietenilor săi în care locuia întoarcerea din Mexic. Mădălina Manole s-a sinucis chiar în ziua în care împlinea 43 de ani.
Deși în ultimele zile părea mai abătută, Mădălina Apostol vorbea despre planurile sale de viitor. Își dorea să își cumpere o casă, să pună bazele unei afaceri și să înceapă un nou capitol al vieții. Credința ocupa, de asemenea, un loc important în viața sa. Obișnuia să meargă des la biserică și să citească rugăciuni.
O filmare trimisă unei prietene apropiate din Mexic a scos însă la iveală suferița pe care a trăit-o. În imagini, Mădălina Apostol apărea în halat de baie, ascultând muzică religioasă.
În înregistrare, aceasta i se adresa lui Cătălin Grozavu, tatăl fiicei sale, căruia îi cerea să aibă grijă de copil și vorbea despre problemele grave de sănătate cu care susținea că se confruntă, scrie retetesivedete.ro.
„Ai grijă de fata mea, Cătălin, te rog eu! […] Adio! Adio! Sunt prea bolnavă. Am trecut prin prea multe!”, ar fi spus femeia în înregistrarea respectivă.
Mădălina Apostol a fost salvată atunci, iar tatăl fiicei sale a adus-o în România. Ulterior, Mădălina Apostol a fost găsită fără viață în baia locuinței prietenilor la care stătea.
La fel ca Mădălina Apostol, și Mădălina Manole a lăsat o înregistrare în care îi cerea soțului său să aibă grijă de fiul lor.
În cazul Mădălinei Manole, apropiații au vorbit de-a lungul timpului despre frământările sale sufletești și despre faptul că artista era convinsă că era urmărită de un blestem.