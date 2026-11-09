Emily Burghelea, mesaj cutremurător despre boala soțului său. Medicii i-au recomandat operația

Emily Burghelea trece printr-o perioadă dificilă după ce soțul ei, Andrei, a aflat că are un chist arahnoidian cranian care a crescut considerabil. Medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală, însă bărbatul nu este convins că vrea să se opereze.
Emily Brghelea încearcă să rămână optimistă și să spere că situația se va rezolva, însă recunoaște că dimensiunea formațiunii descoperite de medici o îngrijorează tot mai mult.
Influencerița a vorbit despre temerile sale într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care a mărturisit că nu se aștepta ca chistul să crească atât de mult.
„Eu încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis și o să treacă”, a mărturisit Emily.
Vedeta a descris și presiunea emoțională prin care trece soțul său, despre care spune că încearcă să pară puternic în fața familiei, în ciuda problemelor cu care se confruntă.
„Nu mă așteptam să crească atât de mult acest chist… este uriaș, eu nu știu cum rezistă și nici nu vreau să-mi imaginez ce-i în sufletul lui, ce e sub zâmbetul lui larg, ce ascunde când înghite în sec, de câte ori e puternic pentru noi, câtă presiune suportă, constant în fiecare zi”, a scris aceasta.
Potrivit influenceriței, medicii i-au recomandat soțului său să recurgă la o intervenție chirurgicală. Andrei nu este însă convins că vrea să treacă prin operație, iar această situație o îngrijorează pe Emily, mai ales în condițiile în care chistul continuă să crească.
Vedeta a cerut public sfaturi și informații de la persoanele care au trecut prin experiențe similare, în speranța că va găsi o soluție pentru problema cu care se confruntă familia sa.
„Nu vrea să se opereze, însă chistul crește și sincer nu știu ce e de făcut… Știu doar că totul o să fie bine, dar nu știu cum. Dacă știe cineva ce am putea face în situația dată, vă rog să ne scrieți”, a transmis Emily Burghelea.
Problemele medicale ale lui Andrei au început să fie investigate în detaliu după un accident petrecut pe pârtia de schi. Soțul influenceriței s-a lovit puternic și a acuzat dureri intense, însă radiografiile efectuate inițial nu au evidențiat zona afectată.
Ulterior, în urma mai multor consultații și investigații suplimentare, medicii au descoperit un chist arahnoidian cranian de dimensiuni considerabile.
Andrei trebuie să continue investigațiile și să rămână sub supraveghere medicală. În condițiile în care formațiunea a crescut, medicii au recomandat intervenția chirurgicală, iar familia încearcă acum să găsească cea mai potrivită soluție.