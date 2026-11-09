Emily Burghelea, mesaj cutremurător despre boala soțului său. Medicii i-au recomandat operația

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 nov. 2026, 08:32

Emily Burghelea trece printr-o perioadă dificilă după ce soțul ei, Andrei, a aflat că are un chist arahnoidian cranian care a crescut considerabil. Medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală, însă bărbatul nu este convins că vrea să se opereze.

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