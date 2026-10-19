Gisele Bündchen, apariție surpriză la Victoria’s Secret Fashion Show 2026, la 20 de ani de la ultima sa defilare pe podium

Gisele Bündchen a avut o apariție surpriză în timpul transmisiunii în direct a prezentării de modă Victoria’s Secret din 2026. Supermodelul – a cărei ultimă participare la un eveniment al brandului de lenjerie intimă a avut loc în 2006 – a apărut într-un clip difuzat chiar la începutul transmisiunii, care a dat startul prezentării din 18 octombrie, desfășurate la Los Angeles.
Gisele Bündchen a defilat pentru prima dată în cadrul unei prezentări Victoria’s Secret în 1999 și a lăsat să se înțeleagă că fanii brandului o vor mai vedea „foarte curând”.
Deși supermodelul în vârstă de 46 de ani s-a retras din lumea modei în urmă cu mai bine de un deceniu, Bündchen a avut o apariție surpriză, plină de șarm, în secvența de deschidere a evenimentului din 18 octombrie, organizat la Los Angeles.
Într-un material difuzat în timpul transmisiunii live a evenimentului, înainte ca Bella Hadid să deschidă prezentarea, Gisele a apărut relaxată, purtând un sutien de tip „push-up” din dantelă roz, chiloți asortați și unul dintre halatele din material fin, asemănător mătăsii, ale brandului.
„Sunteți gata pentru spectacol?”, întreabă ea. Iar după ce toate modelele au invadat podiumul pentru final, ea revine, sugerând o posibilă revenire! „Nu-i așa că a fost extraordinar?”, spune ea, adăugând apoi: „Ne vom revedea foarte curând. Ciao!”
Cu doar câteva zile înainte de evenimentul la care au participat numeroase vedete, Gisele Bündchen a fost surprinsă în Miami Beach mergând în cârje și purtând o orteză medicală la picior, conform unor fotografii publicate de Page Six.
Ultima apariție a lui Gisele Bündchen în cadrul prezentării de modă Victoria’s Secret a avut loc în 2006, însă, de-a lungul anilor în care a fost un „Înger” al brandului, ea și-a lăsat, cu siguranță, amprenta.
De altfel, în anul 2000, ea a prezentat unul dintre cele mai scumpe sutiene „Fantasy Bra” — „Red Hot Fantasy Bra”, în valoare de 15 milioane de dolari. Piesa, care încorpora 300 de carate de rubine thailandeze, nu a fost inclusă în spectacolul propriu-zis, ci a apărut în catalog, putând fi achiziționată exclusiv prin intermediul unui cec bancar. Această piesă de lenjerie spectaculoasă a deținut recordul mondial Guinness pentru cel mai scump articol de lenjerie creat vreodată, până în anul 2006.
Ea a început oficial colaborarea cu Victoria’s Secret în anul 2000, când a semnat un contract record, în valoare de 25 de milioane de dolari. În volumul său de memorii din 2018, Lessons: My Path to a Meaningful Life, Bündchen a scris – după cum relatează The Independent: „În primii cinci ani, m-am simțit confortabil să pozez în lenjerie intimă, dar, pe măsură ce timpul a trecut, m-am simțit tot mai puțin în largul meu fiind fotografiată pe podium purtând doar un bikini sau un tanga”. Ea a adăugat: „Dați-mi o coadă, o pelerină, aripi – vă rog, orice, numai să mă acopere puțin!”
În prezent, Bündchen își crește familia alături de soțul ei, Joaquim Valente. În februarie 2025, cei doi au devenit părinții primului lor copil, un băiețel.