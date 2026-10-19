Gisele Bündchen, apariție surpriză la Victoria’s Secret Fashion Show 2026, la 20 de ani de la ultima sa defilare pe podium

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 oct. 2026, 09:39

Gisele Bündchen a avut o apariție surpriză în timpul transmisiunii în direct a prezentării de modă Victoria’s Secret din 2026. Supermodelul – a cărei ultimă participare la un eveniment al brandului de lenjerie intimă a avut loc în 2006 – a apărut într-un clip difuzat chiar la începutul transmisiunii, care a dat startul prezentării din 18 octombrie, desfășurate la Los Angeles.

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