Ilona Brezoianu rupe tăcerea după scandalul cu Andreea Bălan

Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, Ilona Brezoianu a vorbit despre scandalul cu Andreea Bălan. Actrița a povestit că nu a avut niciun conflict cu artista înainte de acel moment și că nu s-a așteptat la comentariile venite din partea acesteia. Cu umorul care o caracterizează, Ilona a spus că, după scandal, a fost „anihilată” din showbiz.
După plecarea Andreei Bălan de la masa juriului, producătorii emisiunii au organizat un casting pentru ocuparea locului rămas liber. Ilona Brezoianu a fost aleasă pentru a evalua concurenții din punct de vedere actoricesc, în timp ce artista se ocupa de coregrafie și dans.
Actrița a ținut să precizeze că nu a fost vorba despre o înlocuire directă a Andreei Bălan și că cele două aveau atribuții diferite în cadrul emisiunii. Ilona a explicat că a trecut printr-o probă și că a considerat că experiența sa profesională o recomanda pentru această responsabilitate.
Întrebată de Cătălin Măruță despre conflict, Ilona Brezoianu a povestit că declarațiile Andreei Bălan au luat-o prin surprindere. Actrița a făcut referire și la remarca artistei despre o pălărie care ar fi fost prea mare pentru ea, precizând că nu purta o astfel de pălărie.
„Am fost anihilată din showbiz. Cătălin, Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. A spus că port o pălărie mai mare decât trebuie și eu nu port pălărie, asta a fost una dintre jigniri. Eu nu am purtat pălărie. Pur și simplu am simțit că nu-i ok să-mi facă chestia asta. Nu, n-am avut (n.r. conflicte înainte). Ăla a fost singurul meci, adică nu mă așteptam. Știi cum a fost? A dat doar ea și eu am luat, știi? Domne, s-a dat, dar s-a și luat. Eu doar am simțit că am luat. Eu am jurizat actorie, ea juriza coregrafie, dans, eu nu mă pricep la coregrafie, adică mă pricep la coregrafie, dacă îți fac acum un dans o să zici «bă, da».
Eu pot, dar nu, eu am jurizat actorie, am dat o probă, adică am spus asta în interviuri, ca lumea să înțeleagă că nu am luat locul nimănui. Chiar a fost un casting pentru un nou jurat și s-a nimerit să-l iau eu. Adică dacă-l lua altcineva probabil că tot așa era o pălărie prea mare, nu știu pentru cine era potrivită pălăria. Ei îi plăcea pălăria, știi? Asta-i faza și s-a supărat pe pălăria mea. Dar pălăria mea e alta, cu totul și e în altă zonă și e în zona actoriei pe care eu consider că o cunosc bine, adică îmi cunosc meseria și puteam să jurizez această ramură în acest concurs pe care îl și câștigasem o dată și o dată l-am pierdut, dar am ajuns în finală”, a declarat Ilona Brezoianu la Acasă la Măruță.
Actrița a subliniat că nu a avut neînțelegeri cu Andreea Bălan înainte de declarațiile publice ale cântăreței. Tocmai de aceea, reacția artistei a surprins-o. Ilona a explicat că a încercat să clarifice în interviurile acordate la vremea respectivă faptul că participarea sa la „Te cunosc de undeva” a venit în urma unui casting și că rolul ei în juriu era diferit de cel pe care îl avusese Andreea Bălan.