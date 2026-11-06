Ilona Brezoianu rupe tăcerea după scandalul cu Andreea Bălan

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 nov. 2026, 13:35

Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, Ilona Brezoianu a vorbit despre scandalul cu Andreea Bălan. Actrița a povestit că nu a avut niciun conflict cu artista înainte de acel moment și că nu s-a așteptat la comentariile venite din partea acesteia. Cu umorul care o caracterizează, Ilona a spus că, după scandal, a fost „anihilată” din showbiz.

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