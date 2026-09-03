„Mi-ar plăcea foarte mult”: ce și-a interzis Céline Dion de când a ajuns la Paris

Celine Dion își pregătește activ revenirea pe scenă la Paris, unde concertele sale vor începe pe 12 septembrie. După cum a relatat Le Parisien luni, 31 august 2026, cântăreața își impune o disciplină strictă și renunță în special la ieșirile în capitala franceză.
O întoarcere pe care o pregătește cu maximă prudență. Céline Dion a sosit la Paris vineri, 28 august 2026, cu mai mult de două săptămâni înainte de începerea concertelor sale, programate pentru 12 septembrie. De atunci, cântăreața canadiană este cazată la hotelul Royal Monceau din arondismentul 8, unde numeroși fani vin în mod regulat să o întâmpine. Luni seara, 31 august, vedeta în vârstă de 58 de ani a stat de vorbă cu ei câteva momente. Se întorcea la hotel după o primă repetiție la Arena Plénitude din Nanterre.
Aceasta a fost o ocazie pentru a dezvălui precauțiile pe care le ia înainte de a se reuni cu publicul și sacrificiile pe care le face în timpul șederii sale la Paris. Pentru că, în ciuda dorinței sale de a se bucura de capitală și de vremea deosebit de plăcută, Céline Dion preferă să se abțină deocamdată. „Mi-ar plăcea, având în vedere temperatura, este excepțională”, le-a mărturisit ea fanilor săi, relatează Le Parisien.
Celine Dion preferă să-și conserve toată energia înainte de concerte
După mai mulți ani departe de sălile de concert, Céline Dion nu vrea să-și asume niciun risc înainte de revenirea pe scenă. În loc să facă numeroase apariții la Paris, cântăreața a decis să-și dedice timpul pregătirilor și odihnei. „Dar de data aceasta, a trecut mult timp de când nu am mai fost pe scenă, așa că încerc să-mi conserv toată energia pentru a da tot ce am mai bun. Parisul este atât de extraordinar, încât dacă aș începe să ies oriunde vreau, nu ar fi profesionist”, a explicat ea.
Și totuși, dorințele sunt încă prezente. Restaurantele și spectacolele vor trebui să aștepte în această perioadă de pregătire. „Trebuie să-mi conserv energia, să mă odihnesc, să particip la spectacole... Dar cu siguranță nu este din lipsă de dorință de a merge la restaurante, de a merge să văd spectacole...”, a continuat iartista.
Această disciplină vine în contextul în care cântăreața acordă o atenție deosebită sănătății sale. Suferind de sindromul persoanei rigide timp de aproape douăzeci de ani, Céline Dion a fost ținută departe de sălile de concert timp de mai mulți ani, iar ultimul ei turneu a trebuit să fie anulat din cauza stării sale de sănătate.
În timpul interacțiunilor sale în afara Royal Monceau, a păstrat o distanță relativ mică față de oamenii care veniseră să o întâmpine. Această precauție nu o împiedică să dorească să mențină contactul cu fanii săi. Céline Dion i-a asigurat că dorește să găsească o modalitate de a continua să dea autografe, în ciuda măsurilor luate în timpul pregătirilor.