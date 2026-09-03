„Mi-ar plăcea foarte mult”: ce și-a interzis Céline Dion de când a ajuns la Paris

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 sept. 2026, 07:57

Celine Dion își pregătește activ revenirea pe scenă la Paris, unde concertele sale vor începe pe 12 septembrie. După cum a relatat Le Parisien luni, 31 august 2026, cântăreața își impune o disciplină strictă și renunță în special la ieșirile în capitala franceză.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre celine dion