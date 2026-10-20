Motivul pentru care Alina Pușcău continuă chimioterapia, deși s-a vindecat de cancer

Alina Pușcău a aflat că a învins tumorile după săptămâni intense de tratament, însă perioada delicată nu a trecut. Vedeta s-a întors deja pe patul de spital.
Alina Pușcău continuă tratamentul prescris de medici, chiar dacă cele mai recente analize arată o evoluție pozitivă. Această decizie este esențială în procesul de recuperare post-oncologică, unde trebuie parcurse toate etapele medicale.
„Doar ce am terminat chimo și mama mi-a spus că sunt mai frumoasă după chimo. Vă mulțumesc pentru mesaje, sunt liniștită și fericită să continui acest tratament, chiar dacă nu mai am, tratamentul se continuă pentru că… nu se știe, se poate întoarce”, a declarat Alina Pușcău.
Alina Pușcău a vorbit despre lupta cu cancerul la sân, tratamentele costisitoare și momentele în care simțea că nu va mai vedea lumina de la capătul tunelului. Vedeta a urmat o schemă terapeutică de tratament în California, costurile depășind suma de un milion de dolari. Potrivit declarațiilor făcute de ea, cheltuielile medicale au fost acoperite integral de asigurarea de sănătate pe care o are în Statele Unite ale Americii.
„Am avut noroc, pentru că am asigurare aici și tratamentul e plătit, totul e plătit, dar tratamentul este peste 1 milion de dolari, e foarte scump, pentru că sunt trei medicamente și sunt foarte scumpe”, a spus vedeta.