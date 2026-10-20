Motivul pentru care Alina Pușcău continuă chimioterapia, deși s-a vindecat de cancer

Scris de Andreea Damian Publicat: 20 oct. 2026, 15:57

Alina Pușcău a aflat că a învins tumorile după săptămâni intense de tratament, însă perioada delicată nu a trecut. Vedeta s-a întors deja pe patul de spital.

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