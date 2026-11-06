Motivul pentru care Anca Țurcașiu pleacă două luni din România

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 nov. 2026, 09:44

Anca Țurcașiu și-a păstrat obiceiul de a începe noul an cu o vacanță exotică, alături de partenerul ei de viață, Călin Șerban. Artista a anunțat că, de data asta, a achiziționat biletele de avion doar dus.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre anca turcasiu