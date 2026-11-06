Motivul pentru care Anca Țurcașiu pleacă două luni din România

Anca Țurcașiu și-a păstrat obiceiul de a începe noul an cu o vacanță exotică, alături de partenerul ei de viață, Călin Șerban. Artista a anunțat că, de data asta, a achiziționat biletele de avion doar dus.
Artista le-a dezvăluit fanilor din mediul online că își va petrece o parte importantă din această iarnă la mii de kilometri distanță de temperaturile scăzute din România, alegând ca destinație Sri Lanka. De această dată, călătoria vine la pachet cu o decizie atipică pentru modul în care își organiza până acum deplasările peste hotare.
Cântăreața a explicat că a achiziționat biletele de avion fără să stabilească o dată certă pentru întoarcerea acasă. Alături de partenerul ei, Anca Țurcașiu a preferat varianta unui bilet doar dus, mizând pe libertate completă de mișcare și pe decizii luate spontan, de la o săptămână la alta.
„Yuhuuuu, am luat biletele pentru Sri Lanka! O altă patrie a elefanților și nu numai... Pentru prima oară am luat biletele doar pentru dus.... Vrem să ne lăsăm «purtați de val».... Unde ne-o duce mai departe vacanța... să ne ducă...”, a scris vedeta pe contul său de pe rețelele sociale, transmițându-și bucuria pentru experiența pe care o are în plan.
Scopul declarat al acestei plecări este relaxarea într-o perioadă în care în țară vremea devine deosebit de rece. Deși mai sunt circa opt săptămâni până în momentul îmbarcării, artista mărturisește că perspectiva acestei aventuri i-a influențat deja starea de spirit în mod vizibil.
„Două luni de soare, în plină iarnă. Ăsta este scopul nostru. Mai sunt două luni pline până atunci, dar deja am altă stare cu gândul la vacanță. Vă îmbrățișez și știți bine, vă port cu mine peste tot!😉”, a completat Anca Țurcașiu.