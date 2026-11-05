Oana Lis, îngrozită de ultima factură la curent: „Nu pot să-l țin pe Vio în frig”

Oana Lis a vorbit pe rețelele de socializare despre cheltuielile cu energia electrică, după ce a primit o factură de aproximativ 330 de lei. Vedeta spune că suma i se pare prea mare, în condițiile în care nu a pornit încă sursele suplimentare de încălzire.
Situația o îngrijorează și în perspectiva perioadei reci, când ar putea fi nevoită să folosească aerul condiționat sau caloriferul electric pentru a menține o temperatură potrivită în locuință. Oana Lis spune că nu îl poate ține pe Viorel Lis în frig, deoarece acest lucru i-ar putea afecta starea de sănătate.
Vedeta și-a exprimat nemulțumirea într-o postare pe rețelele de socializare, unde a povestit că factura a ajuns la aproximativ 330 de lei, înainte să înceapă să folosească aparatele pentru încălzire.
„Ce nervi am, a venit factura de lumină vreo 330 de lei, în condițiile în care nu am dat drumul la aer condiționat și nici nu am băgat caloriferul electric. Încă. Că nu pot să-l țin pe Vio în frig, că îi face rău. Păi nici n-am plătit-o p-asta și mă întreb oare cât va veni următoarea”, a scris Oana Lis pe rețelele de socializare.
Postarea a atras numeroase reacții din partea urmăritorilor, iar unii dintre aceștia au povestit că au primit facturi chiar mai mari, deși nu au început încă să folosească intens încălzirea.
În comentarii, mai mulți utilizatori au spus că se confruntă cu aceeași problemă și au dezvăluit cât au avut de plată pentru energia electrică.