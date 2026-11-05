Oana Lis, îngrozită de ultima factură la curent: „Nu pot să-l țin pe Vio în frig”

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 nov. 2026, 12:21

Oana Lis a vorbit pe rețelele de socializare despre cheltuielile cu energia electrică, după ce a primit o factură de aproximativ 330 de lei. Vedeta spune că suma i se pare prea mare, în condițiile în care nu a pornit încă sursele suplimentare de încălzire.

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