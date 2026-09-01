RROMA Film Festival 2026 începe pe 4 septembrie, la Brașov

RROMA Film Festival își deschide porțile pentru a patra oară la Brașov și Augustin în perioada 4-6 septembrie 2026.
Printre filmele tematice aflate în competiție, inspirate de cultura romă, se află scurt metraje din Serbia, Ungaria, Macedonia, Mexic, Grecia, Polonia, Franța, Germania, Marea Britanie, Bosnia și România, inclusiv creații cinematografice premiate la festivaluri internaționale.
Filmul-emblemă al acestei ediții este Becoming Led Zeppelin, care va fi prezentat în premieră în România cu participarea extraordinară a autorilor.
Președintele juriului este regizorul, scenaristul Laurențiu Damian, profesor universitar dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și Președintele Uniunii Cineaștilor din România, o personalitate fundamentală a spațiului academic și cinematografic românesc.
I se alătură actrița Anda Onesa, una dintre cele mai expresive și magnetice prezențe de pe marele ecran din anii ’70 și ’80. Din juriu face parte și actrița și regizoarea Vera Linguraru, o prezență polivalentă și extrem de respectată în peisajul teatral și cinematografic din România.
Pentru prima oară de la înființare, festivalul începe cu o avanpremieră, în 3 septembrie 2026, ora 19:00, la Bastionul Țesătorilor din Brașov, prin proiecția specială a filmului „American Epic”, realizat de Bernard MacMahon și Allison McGourty.
Filmul realizat împreună cu Robert Redford în rolul naratorului reprezintă o serie documentară și un proiect multimedia din 2015–2017 care explorează începuturile înregistrărilor de muzică tradițională (roots music) din anii 1920 în Statele Unite și impactul lor cultural. Proiecția se va desfășura în prezența celor doi autori britanici.
Festivalul se deschide vineri, 4 septembrie 2026, ora 18:00, la Cinematograful ASTRA din Brașov unde va avea loc proiecția filmului Becoming Led Zeppelin (2025, regia Bernard MacMahon, scenariu Allison McGourty). Deși Led Zeppelin este cunoscută în primul rând pentru fuziunea dintre blues-ul american și hard rock, originile rome ale lui Robert Plant și-au pus amprenta asupra stilului său vocal și a tematicii versurilor, influențând totodată orientarea ulterioară a trupei către un stil folk acustic de inspirație nomadă și explorarea conceptului de „music of the world”.
Filmele selectate în competiție vor fi prezentate publicului sâmbată, 5 septembrie 2026 la Centrul Cultural al Comunei Augustin între orele 11-18, iar seara va culmina cu o petrecere autentică la lumina focului, care se va încinge atmosfera din Parcul Primăriei din Augustin începând cu orele 20.30. Nu vor lipsi caii decorați sau celebrele caravane colorate.
RROMA Film Festival se încheie duminică seara la Bastionul Țesătorilor din Brașov, unde la 18:00 va începe ceremonia de închidere a celei de-a patra ediții. Seara va începe cu un moment unic în istoria festivalurilor de film, evocarea unui film pierdut. Este vorba de filmul realizat de regizorul Laurențiu Damian, în anul 1984, dedicat romilor corturari şi căldărari din localitatea Costeşti, însă dispărut definitiv.
Seara continuă cu recitalul extraordinar al Cvartetului Gaudeamus al Filarmonicii din Brașov și se încheie cu proiecția specială a filmului „Malul Vânăt”, în prezența Andreei Borțun, Gabriela Suciu și actorului de origine romă Vasile Pavel Digudai. Filmul este produs în colaborare cu Sebastian Stan.
Intrarea la toate evenimentele din cadrul festivalului este liberă.