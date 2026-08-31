Unde ieșim săptămâna asta, în București

Scris de Andreea Damian Publicat: 31 aug. 2026, 08:43

Primăria Capitalei a publicat programul complet al activităților culturale din săptămâna 31 august-6 septembrie. Avem, iată teatru, ateliere, spectacole senzoriale și expoziții.

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