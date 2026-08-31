Unde ieșim săptămâna asta, în București
Spectacol de teatru / foto: Primăria Capitalei
Primăria Capitalei a publicat programul complet al activităților culturale din săptămâna 31 august-6 septembrie. Avem, iată teatru, ateliere, spectacole senzoriale și expoziții.
Luni, marcăm Ziua Limbii Române. Biblioteca Metropolitană București a pregătit o serie de ateliere de lectură, de poezii și de scriere creativă, pentru cei mici, la toate filialele sale.
Tot luni, la Teatrul Masca, puteți vedea spectacolul ”Nihil sine deo”, de la ora 19.
Miercuri, BMB îi duce pe copii la un tur ghidat la Muzeul Theodor Pallady, iar joi, cei mici pot merge în vizită la studioul Școlii de film și televiziune ”Micile Vedete”.
Vineri, la Casa Filipescu-Cesianu are loc vernisajul expoziției „București. Percepții subiective”, dedicată grupului de artiști A21+. Evenimentul are loc de la ora 18, iar intrarea este gratuită.
Weekend-ul vine cu o avanpremieră, la Teatrul Excelsior: sâmbătă și duminică, se pune în scenă piesa ”Marile Speranțe”, de Neil Bartlett, după romanul lui Charles Dickens.
Iar Opera Comică pentru Copiii dă startul stagiunii cu 3 spectacole:”Fantoma și Magicianul”, ”Bubu visează” și ”Gianni Schicchi”. Fiecare va avea reprezentații atât sâmbătă și duminică.
Concursul Internațional George Enescu continuă cu secțiunile de violoncel, în plină desfășurare, și secțiunea de vioară, care începe vineri. Au loc la Universitatea Națională de Muzică București, unde intrarea este liberă și la Ateneul Român. Tot la Ateneu, pe 4 și 6 septembrie, se vor ține și două recitaluri.
Luni, 31 august
Teatrul Masca: Nihil sine deo, ora 19.00, Sala Mare
Muzeul Național al Literaturii Române: Ziua Limbii Române, în parteneriat cu Academia Română și Academia de Științe a Moldovei, ora 11, Aula Academiei Române
Biblioteca Metropolitană București: Ziua Limbii Române
Atelier interactiv de lectură: Detectivii expresiilor. Ce ascund cuvintele?, ora 17:00, Filiala Petre Ispirescu
Atelier de lectură, ora 17:00, Filiala Bogdan Petriceicu Hasdeu
Atelier de lectură, ora 17:00, Filiala Dimitrie Bolintineanu
Atelier de scriere creativă pentru copii și adulți, ora 12:30, Filiala Nicolae Bălcescu,
Atelier de lectură pentru copii, susținut de scriitoarea Cristina Niculescu, ora 17:00, Filiala Emil Gârleanu,
Club de lectură CoșBOOK, întâlnire cu cărți la alegere, în spiritul temei: „Puterea vindecătoare a cărților”, ora 17:30, Filiala George Coșbuc,
Atelier creativ cu diverse materiale și tehnici din pedagogia Waldorf, pentru copii și adulți, ora 17:00; Atelier de scriere creativă pentru copii, ora 17:00, Filiala Liviu Rebreanu,
Atelier de lectură cu voce tare, activitate susținută de actrița Adriana Moca, voluntar al filialei, ora 14:00; Atelier de teatru cu actrița Mariana Dănescu, ora 16:00, Filiala Dimitrie Cantemir,
Atelier de lectură pentru copii, ora 12:00, Filiala Vasile Alecsandri,
„Spirit de limbă” – Atelier de lectură din poezii și texte literare românești. Eveniment organizat în parteneriat cu Asociația Tineri pentru Educație și Cultură și Centrul de excelență în istoria civilizației și a culturii românești, ora 13:00, Filiala Marin Preda,
Atelier de lectură, ora 14:00, Filiala Cezar Petrescu,
Atelier de lectură, ora 14:00, Filiala Nichita Stănescu
Marți, 1 septembrie
Biblioteca Metropolitană București:
„Sănătatea începe cu noi” – eveniment multicultural despre prevenție și hidratare (Proiect LibHub 2.0), ora 11:00, Filiala Marin Preda,
Bibliovacanța – Tur ghidat, Vizită la Muzeul Cezar Petrescu din Bușteni, organizat de Filiala Dimitrie Cantemir
Miercuri, 2 septembrie
Biblioteca Metropolitană București:
Cultura spiritului” – Atelier de meditație, ora 17:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu,
Ora de povești – Atelier de lectură, ora 17:00, Filiala George Topîrceanu,
Bibliovacanța – Tur ghidat, Vizită la Muzeul Theodor Pallady, ora 12:00, organizat de Filiala Dimitrie Cantemir
Bibliovacanța – Atelier de prim ajutor, ora 14:00, Filiala Dimitrie Cantemir
Joi, 3 septembrie
Biblioteca Metropolitană București:
„Opera la Bibliotecă” – „Dialoguri pentru suflete cu Daniela Ciociea”, interviu cu pianistul Marius Boldea
Bibliovacanța – Atelier handmade, ora 10:00, Filiala Marin Preda,
Bibliovacanța – Atelier creativ, ora 14:00, Filiala George Topîrceanu,
Bibliovacanța – Vizită la „Studioul Micile Vedete”, vizită organizată de Filiala Dimitrie Cantemir
Bibliovacanța – Club de lectură, ora 15:00, Filiala Dimitrie Cantemir,
Vineri, 4 septembrie
Muzeul Municipiului București: Vernisajul expoziției „București. Percepții subiective”, ora 18.00, Casa Filipescu-Cesianu
Biblioteca Metropolitană București:
Bibliovacanța – Atelier de jocuri, ora 11:00, Filiala Liviu Rebreanu,
Bibliovacanța – Tur ghidat, ora 09:00, organizat de Filiala Dimitrie Cantemir
Bibliovacanța – Vizionare film, ora 14:00, Filiala Dimitrie Cantemir
Sâmbătă, 5 septembrie
Opera Comică pentru Copii:
Fantoma si Magicianul, Spectacol de Magie, ora: 10:00, Salon Mozart,
Bubu viseaza, Spectacol senzorial, orele: 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 17:00, 18:00, Sala Undergrant,
Gianni Schicchi, ora: 17:00, Opera, Sala Mare
Teatrul Excelsior: Marile speranțe (Avanpremieră), ora 19:00, sala: Ion Lucian
Muzeul Național al Literaturii Române: Prezentarea cărții „Vivaldi și vioara celor patru anotimpuri”, ora 17.00, grădina sediului din str. Nicolae Crețulescu nr. 8
Duminică, 6 septembrie
Opera Comică pentru Copii:
Fantoma si Magicianul, Spectacol de Magie, ora: 10:00, Salon Mozart,
Bubu viseaza, Spectacol senzorial, orele: 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 17:00, 18:00, Sala Undergrant,
Gianni Schicchi, ora: 17:00, Opera, Sala Mare
Teatrul Excelsior: Marile speranțe (Avanpremieră), ora 19:00, sala: Ion Lucian
Festivaluri:
Concursul Internațional George Enescu, 23 august – 19 septembrie, Ateneul Român/Sala Radio/Universitatea Națională de Muzică București.
Etapa I - Violoncel, 30–31 august, Universitatea Națională de Muzică București
Etapa a II-a - Violoncel, 2–3 septembrie, Universitatea Națională de Muzică București
Etapa I - Vioară, 4–6 septembrie, Universitatea Națională de Muzică București
recital Claudio Bohórquez & Péter Nagy, 4 septembrie, Ateneul Român
Semifinala de Violoncel, 5 septembrie, Ateneul Român (acces gratuit în prima parte)
recital Mihaela Martin, Valentin Răduțiu, Miguel da Silva & Enrico Pace, 6 septembrie, Ateneul Român
Expoziții
Muzeul Municipiului București:
„Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”, 20 mai – 11 octombrie 2026, Palatul Suțu
Meșterii tiparului. Tipografii din București în secolul al XVIII-lea”, 11 iunie – 27 septembrie 2026, Palatul Suțu
"Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare", 26 iunie - 6 septembrie 2026, Palatul Suțu
”Timpul Orașului”,expoziție permanentă, Palatul Suțu
„București. Percepții subiective”, 4 - 27 septembrie, Casa Filipescu-Cesianu
Muzeul Vârstelor – povestea fiecăruia dintre noi, de la copilărie la senectute, expoziție permanentă, Casa Filipescu-Cesianu
„În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”, Corpul Lapidarium, Casa Filipescu-Cesianu
„Aman – Linie, Punct. Theodor Aman – desenator”, 6 februarie – 6 noiembrie 2026, Muzeul Theodor Aman
„Pe urmele trecutului. Colecția «Maria și dr. George Severeanu»”, expoziție permanentă, Muzeul George Severeanu
„«Vila Dr. Nicolae Minovici»: Restitutio II”, expoziție permanentă, Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici
„Moșteniri interbelice”, expoziție permanentă, Muzeul Victor Babeș
„Descoperim împreună Universul: Expoziție de Astronomie”, expoziție permanentă, Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu"
Muzeul Național al Literaturii Române:
Expoziția „Ilustrația de carte / In memoriam Constantin Baciu”, Str. Nicolae Crețulescu 8
Atelier de artist | Margareta Sterian, Expoziție permanentă, Calea Griviței 64-66
Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești”:
Expoziția Identitate, 27 august – 13 septembrie, Galeria Cuhnie, Palatul Mogoșoaia
Expoziția (In)visible Connections, 27 august – 13 septembrie ,Galeria Ghețărie, Palatul Mogoșoaia
Expoziția 12. Semn.Simbol.Semnificație, 3-18 septembrie, Galeria Parter Palat, Palatul Mogoșoaia
Expoziția „Evocarea participanților din Primul Război Mondial", Arcul de Triumf
Proedus - Centrul De Proiecte Educaționale Și Sportive București: „Ocolul Pământului în 50 de misiuni” , Muzeul Copiilor
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