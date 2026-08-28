Calea Victoriei devine promenadă pietonală în ultimul weekend de vară, prin programul Străzi Deschise

Ultimul weekend din luna august este, totodată, ultimul weekend calendaristic al verii — și aduce din nou pe Calea Victoriei programul „Străzi Deschise”, inițiativa Primăriei Municipiului București derulată cu sprijinul ARCUB — Centrul Cultural al Municipiului București. Pe 29 și 30 august, artera devine, pentru două zile, un spațiu dedicat plimbărilor, sportului și întâlnirilor în aer liber, înainte ca vara să lase loc oficial toamnei.
Sâmbătă, 29 august, între orele 10:00 și 22:00, zona Palatului CEC găzduiește activități sportive deschise tuturor vârstelor — tenis de masă, baschet, badminton, fotbal, hochei de masă și alte jocuri organizate direct pe stradă, gândite să aducă mișcare și energie în mijlocul promenadei.
Expoziția „Fabricat în România”, cu mașini fabricate în țară încă din anii '60
Tot sâmbătă, între orele 16:00 și 20:00, pe tronsonul dintre Biserica Kretzulescu și strada Ion Câmpineanu, publicul este așteptat la expoziția „Fabricat în România”, organizată în colaborare cu Asociația Retromobil Club România. Expoziția aduce pe Calea Victoriei autovehicule civile fabricate în România între 1957 și 1990 — printre exponate numărându-se modele produse încă din anii '60 — de la primele autoturisme românești la Dacii și Oltcituri, într-o incursiune în memoria, designul și farmecul industriei auto autohtone din a doua jumătate a secolului trecut. Accesul la expoziție este liber.
Duminică: activitățile sportive continuă în zona Palatului CEC
Duminică, 30 august, între orele 15:00 și 22:00, organizatorii revin în zona Palatului CEC cu un nou program de activități sportive și timp petrecut împreună, într-o seară de vară în care strada rămâne, ca de fiecare dată în cadrul programului, un spațiu dedicat oamenilor și nu traficului auto.
Ce este programul Străzi Deschise
„Străzi Deschise” este un program recurent al Primăriei Capitalei, derulat pe parcursul verii pe Calea Victoriei, prin care artera este închisă temporar traficului auto și transformată într-o promenadă urbană dedicată sportului, culturii și petrecerii timpului liber în familie. Programul face parte din seria mai largă de inițiative prin care municipalitatea încurajează redescoperirea centrului istoric al Bucureștiului la pas.