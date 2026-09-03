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Ce va face Codruța Filip cu verigheta și inelul de logodnă după divorțul de Valentin Sanfira

Codruța Filip

Codruța Filip

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 sept. 2026, 16:59

Codruța Filip a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după divorțul de Valentin Sanfira. Artista a făcut dezvăluiri despre viața de după separare, dar și despre felul în care a încercat să-și vindece rănile emoționale.

Codruța Filip a fost invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, la aproximativ șase luni de la despărțire. Cântăreața a recunoscut că perioada nu a fost deloc ușoară şi a apelat inclusiv la terapie pentru a putea depăși momentul. Un alt subiect abordat a fost cel al bijuteriilor primite în perioada căsătoriei. Artista nu mai poartă nici verigheta, nici inelul de logodnă și a luat deja în calcul ce va face cu acestea.

După divorțul de Valentin Sanfira, Codruța Filip a decis să nu păstreze bijuteriile care îi amintesc de căsnicie. Artista spune că, cel mai probabil, va dona atât verigheta, cât și inelul de logodnă unei biserici, după ce a primit acest sfat. Cântăreața a precizat însă că nu a făcut încă acest pas și că bijuteriile se află în continuare în posesia sa. Artista a ținut să explice și că inelul pe care îl poartă în prezent nu are legătură cu fostul mariaj, fiind un cadou primit de la părinții săi.

„Inelul de pe degetul meu e de la părinții mei, e cumpărat din Egipt. Mamei i-a plăcut în special că spune că piatra e ca ochii mei. N-am făcut nimic încă cu verigheta, nici cu inelul de logodnă, dar probabil le voi dona. Nu știu, le voi duce la o biserică ceva, m-a sfătuit cineva”, a declarat Codruța Filip.

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