PEOPLE· 2 min citire
Ce va face Codruța Filip cu verigheta și inelul de logodnă după divorțul de Valentin Sanfira
Codruța Filip
Codruța Filip a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după divorțul de Valentin Sanfira. Artista a făcut dezvăluiri despre viața de după separare, dar și despre felul în care a încercat să-și vindece rănile emoționale.
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