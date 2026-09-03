Ce va face Codruța Filip cu verigheta și inelul de logodnă după divorțul de Valentin Sanfira

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 sept. 2026, 16:59

Codruța Filip a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după divorțul de Valentin Sanfira. Artista a făcut dezvăluiri despre viața de după separare, dar și despre felul în care a încercat să-și vindece rănile emoționale.

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