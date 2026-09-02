Corina Bud, derapaj vulgar pe scena Nibiru. Fiul artistei a fost martor

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 sept. 2026, 09:00

Corina Bud s-a aflat în centrul unui moment controversat pe scena Nibiru. Artista a dansat lasciv și și-a ridicat bluza prea mult, lăsându-și un sân la vedere, în fața a mii de tineri.

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