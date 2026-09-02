PEOPLE· 2 min citire
Corina Bud, derapaj vulgar pe scena Nibiru. Fiul artistei a fost martor
Corina Bud
Corina Bud s-a aflat în centrul unui moment controversat pe scena Nibiru. Artista a dansat lasciv și și-a ridicat bluza prea mult, lăsându-și un sân la vedere, în fața a mii de tineri.
Citește și
- 07:47Fiica lui Brigitte Macron, pe urmele mamei sale: are un iubit cu 20 de ani mai tânăr. Imagini inedite cu viața de cuplu, publicate pe Instagram
- 15:58John Ternus preia conducerea Apple și încheie era Tim Cook
- 15:04Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne: „Lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului meu de ministru de interne.”
- 14:30Soția lui Adi Mutu intră în televiziune
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News