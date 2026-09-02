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Corina Bud, derapaj vulgar pe scena Nibiru. Fiul artistei a fost martor

Corina Bud

Corina Bud

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 sept. 2026, 09:00

Corina Bud s-a aflat în centrul unui moment controversat pe scena Nibiru. Artista a dansat lasciv și și-a ridicat bluza prea mult, lăsându-și un sân la vedere, în fața a mii de tineri.

Clipul a ajuns pe internet și a devenit viral, iar internauții s-au arătat deranjați de faptul că momentul a avut loc în fața a numeroși adolescenți prezenți la festivalul organizat de Selly.

„Ce a fost asta? Clar nu a fost din greșeală”, „De ce a făcut asta? Chiar nu are sens”, au fost câteva din comentariile internauților.

Cineva a făcut referire și la faptul că fiul artistei, Robin, se afla alături de prietenii lui în public, fiind martor la show-ul mamei sale.

„Ok, dar băiatul ei e cu gașca în public”, a scris internautul șocat de gestul Corinei Bud.

Corina Bud nu este la prima abatere

Nu este pentru prima dată cânbd vedeta ajunge în centrul unor controverse. În urmă cu doi ani, invitată la un concert organzia de Radio ZU, artista a atras atenția tuturor când a urcat pe scenă fără lenjerie intimă.

Atunci, aflată în fața a 70.000 de oameni, cântăreața, care purta o rochie scurtă cu paiete, care avea în partea din spate o căpătură, s-a lăsat dusă de val, provocând un incident stânjenitor.

În timpul dansului, cântăreața s-a întors cu spatele și s-a aplecat, lăsând să se vadă prin crăpătura rochiei mai mult decât ar fi trebuit.

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