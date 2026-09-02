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Cui a lăsat Anca Pandrea averea strânsă. Actrița și-a schimbat testamentul cu puțin timp înainte de a muri

Anca Pandrea

Anca Pandrea

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 sept. 2026, 14:01

Anca Pandrea s-a stins din viață la 80 de ani, însă nu înainte de a decide ce se întâmplă cu averea sa. Actrița deținea o casă, în care și-a trăit povestea de iubire cu Iurie Darie, însă, cum nu a avut copii, a decis ca locuința să ajungă la altcineva.

Înainte de a-și încheia drumul pe acest pământ, Anca Pandrea a ales să își doneze singura proprietate, casa în care a locuit o viață întreagă. Respectând toate formalitățile legale, actrița a transferat locuința unei persoane a cărei identitate nu a fost dezvăluită.

Potrivit informațiilor dezvăluite de actorul și bunul său prieten, Victor Yila, această decizie a fost luată cu gândul la cei care au mai mare nevoie: „Cu averea… singura ei avere a fost casa. Am înțeles că a fost donată casa, cu actele în regulă, nu cum spune lumea. Alții poate că aveau mare nevoie și poate că merită. Ei au rămas cu casa, a făcut un lucru bun”.

Până în ultimele momente, Anca Pandrea a locuit într-un cămin de bătrâni, unde a fost vizitată frecvent de prieteni apropiați.

Victor Yila a mărturisit că, în ciuda greutăților, actrița a păstrat mereu o atitudine optimistă: „Dumnezeu să o aibă în pază, că a fost un suflet bun și mare. Îmi pare rău că ne-a părăsit. Dar ce spun că ne-a părăsit?! A plecat doar un pic. Ea oricum rămâne veșnic în sufletul tuturor care au iubit-o”.

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