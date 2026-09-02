PEOPLE· 1 min citire
Cui a lăsat Anca Pandrea averea strânsă. Actrița și-a schimbat testamentul cu puțin timp înainte de a muri
Anca Pandrea
Anca Pandrea s-a stins din viață la 80 de ani, însă nu înainte de a decide ce se întâmplă cu averea sa. Actrița deținea o casă, în care și-a trăit povestea de iubire cu Iurie Darie, însă, cum nu a avut copii, a decis ca locuința să ajungă la altcineva.
Citește și
- 13:58Kelly Osbourne, de nerecunoscut după ce i s-a spus că este „prea slabă şi fragilă”
- 09:00Corina Bud, derapaj vulgar pe scena Nibiru. Fiul artistei a fost martor
- 07:47Fiica lui Brigitte Macron, pe urmele mamei sale: are un iubit cu 20 de ani mai tânăr. Imagini inedite cu viața de cuplu, publicate pe Instagram
- 15:58John Ternus preia conducerea Apple și încheie era Tim Cook
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News