Cui a lăsat Anca Pandrea averea strânsă. Actrița și-a schimbat testamentul cu puțin timp înainte de a muri

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 sept. 2026, 14:01

Anca Pandrea s-a stins din viață la 80 de ani, însă nu înainte de a decide ce se întâmplă cu averea sa. Actrița deținea o casă, în care și-a trăit povestea de iubire cu Iurie Darie, însă, cum nu a avut copii, a decis ca locuința să ajungă la altcineva.

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