PEOPLE· 1 min citire
Fostul cancelar german Angela Merkel, la București pentru a-şi lansa volumul de memorii
Lansarea cărții fostului cancelar german Angela Merkel
Publicat1 sept. 2026, 07:59
Sursărealitatea.net
Cartea este intitulată „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”.
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