Imagini de vis de la botezul fetiței Laurei Cosoi. Ținuta purtată de actriță a atras toată atenția

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean și-au botezat, weekendul trecut, cea de-a cincea fetiță, pe Nina, care a venit pe lume în urmă cu o lună.
Slujba a fost oficiată în aceeași biserică din Maramureș în care și celelalte patru fetițe ale cuplului au fost creștinate. Petrecerea de botez a avut loc în aceeași locație ca la celelalte fiice.
„În asteptarea celor dragi pentru botezul Ninei! Nu pot să cred că retrăiesc a cincea oară aceste emoții extraordinare…”, a scris Laura Cosoi pe contul de socializare, cu o zi înainte.
Mai multe imagini de la eveniment au fost împărtășite de vedetă pe paginile ei de Facebook și Instagram.
Pentru eveniment, Laura Cosoi a ales să poarte o rochie albă, lungă, cu mâneci largi și foarte elegantă, iar soțul și fetițele au ales să poarte tot alb, la slujba de botez.
„Zi binecuvântată în familia noastră! Avem inimile pline”, a scris Laura alături de o fotografie cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, și cele cinci fetițe: Rita, Vera, Lara, Aida și micuța Nina, cu toții îmbrăcați în alb - dress-code-ul casual al evenimentului. O imagine care a făcut turul internetului, o familie numeroasă, luminoasă, cu un ritm propriu, în care bucuria pare să fie mereu la suprafață.
Cu zâmbetul pe buze și extrem de emoționați, Laura și Cosmin și-au creștinat micuța, în compania familiei și a prietenilor care au venit să le fie aproape.
După botez, Laura a dus sărbătoarea la Casa Olarului Leș Daniel, un loc plin de simbolism. De altfel, cu câteva zile înainte, actrița se încărca de energia vieții la sat: „Pășunea, apusul, trenul care se aude în depărtare, ciurda, mirosul florilor de câmp, întoarcerea în timp, nostalgia și dorul de copilăria mea… toate astea împreună cu ele”, a scris ea într-o postare care a devenit instantaneu virală.
Laura Cosoi și-a botezat cea de-a cincea fetiță, pe Nina, într-un decor care pare desprins dintr-un film de vară: lumini calde, pajiști, miros de fân, oameni dragi și o familie care respiră bucurie.
Sărbătoarea a reunit rudele și prietenii apropiați ai familiei, inclusiv persoane venite din străinătate pentru a-i fi alături mezinei Nina. Petrecerea dată în cinstea micuței a durat trei zile. Pe lângă obiceiurile specifice zonei, atmosfera a fost întreținută de Andrei Petreuș, fiul unuia dintre celebrii frați Petreuș. Prezența sa are o semnificație aparte pentru cuplu, artistul fiind invitat și la botezul primei lor fiice.
„Viața la țară, râsetele copiilor, libertatea, locurile copilăriei și bucuria de a-i avea alături pe oamenii dragi!”, a scris Laura. Și exact asta a fost botezul Ninei: o zi binecuvântată, trăită simplu, autentic, cu inimile pline.