PEOPLE· 2 min citire
Obiceiul pe care Laura Cosoi l-a păstrat în familie, după nașterea fiecărei fetițe
Laura Cosoi
Publicat3 sept. 2026, 16:55
Actualizat3 sept. 2026, 16:56
Laura Cosoi a revenit în mediul virtual cu un mesaj, la o săptămână după botezului mezinei sale. În mesaj, actrița dezvăluie care este obiceiul păstrat în familia ei, după nașetrea fiecărui copil.
Citește și
- 16:59Ce va face Codruța Filip cu verigheta și inelul de logodnă după divorțul de Valentin Sanfira
- 10:25Mircea Sandu, pensie de 2.000 de euro după 43 de ani de contribuții: „Am oferit și acum am dreptul să recuperez”
- 08:41Reacția lui Teo Trandafir când a aflat că Ilinca Vandici e însărcinată
- 08:31Trump, primul președinte american în viață care apare pe moneda SUA în ultimul secol
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News