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Obiceiul pe care Laura Cosoi l-a păstrat în familie, după nașterea fiecărei fetițe

Laura Cosoi

Laura Cosoi

Scris deAndreea Damian
Publicat3 sept. 2026, 16:55
Actualizat3 sept. 2026, 16:56

Laura Cosoi a revenit în mediul virtual cu un mesaj, la o săptămână după botezului mezinei sale. În mesaj, actrița dezvăluie care este obiceiul păstrat în familia ei, după nașetrea fiecărui copil.

Este vorba despre un cadou special, un detaliu din familia vedetei, despre care nu foarte mulți știau.

„Am păstrat un obicei tare drag nouă: de fiecare dată când familia noastră a crescut, bebelușul venit acasă le-a adus surorilor mai mari câte o bijuterie, un dar care să marcheze noua formulă a familiei noastre. De data aceasta, cadoul de la Nina a fost o cheie. Un simbol care duce mai departe ideea „Generației copiilor cu cheia de gât” și care, pentru noi, vorbește despre independență, libertate, încredere și viitor.

Ne iubim copiii enorm și ne dorim să fim lângă ele în timp ce cresc, dar poate una dintre cele mai importante forme de iubire este să le pregătim pentru lumea de dincolo de noi.

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Să știe cine sunt, să aibă curajul să-și aleagă drumul, să fie independente, bune și să aibă încredere că pot deschide singure ușile care le apar în cale. Iar faptul că se au una pe cealaltă este poate cel mai frumos dar”, a fost mesajul transmis de Laura Cosoi pe contul de socializare.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean și-au botezat zilele trecute, cea de-a cincea fetiță, pe Nina, care a venit pe lume în urmă cu o lună. Slujba a fost oficiată în Maramureș, în aceeași biserică în care și celelalte patru fetițe ale cuplului au fost creștinate. Petrecerea a ținut trei zile, iar familia și prietenii le-au fost aproape.

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