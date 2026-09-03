Obiceiul pe care Laura Cosoi l-a păstrat în familie, după nașterea fiecărei fetițe

Publicat 3 sept. 2026, 16:55 Actualizat 3 sept. 2026, 16:56

Laura Cosoi a revenit în mediul virtual cu un mesaj, la o săptămână după botezului mezinei sale. În mesaj, actrița dezvăluie care este obiceiul păstrat în familia ei, după nașetrea fiecărui copil.

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